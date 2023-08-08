男嘆60k薪水得幫家付25k房貸 內行人1句打醒他：不是你的房

剛畢業的新鮮人若起薪能提高，在日常開銷上都能夠有餘裕，不過日前有位月薪6萬的新鮮人抱怨，他原先以為自己能過得不錯，但發現要幫忙家裡繳房貸後，每個月要付出2.5萬元，降低他的生活品質，讓他直呼「總覺得人生就被定下來了，真的很無力」。對此，內行人建議「你怎麼能確定房子付完房貸就是你的？得要請父母寫遺囑，免得姊姊來搶」。

一名網友在Dcard發文表示，他一年前剛畢業時，因為趕上科技業大加薪時代，所以畢業起薪就有6萬元，而且主管跟同事都好相處，讓他覺得生活無憂無慮。沒想到，家裏有房貸要繼續還款，因此要求他每個月要付2萬5千元房貸，而姊姊的薪水只有3萬5千元，所以父母不僅讓姊姊不用付貸款，還要求原PO負擔家裡的水、電、瓦斯、網路等費用。

原PO指出，「雖然拉遠一點看，如果繳完房貸後，房子應該是我的，但此時此刻卻覺得，有種被綁在這棟房子走不開的感覺，覺得人生就被定下來了，沒有其他可能性，也體會到這就是沒有夢想的感覺，真的很無力」。

對此，內行網友建議他「如果房貸沒剩幾年，這是很棒的投資，但是要白紙黑字寫清楚財產分配，免得姊姊沒有繳錢，最後卻跟你爭房產」、「可以理解你的感受，只能提醒現在就要好好規劃理財，讓自己有更多資本能做決定」、「如果房子沒寫你名字，就算房子是你負擔房貸的，但你父母不在後，還是要和姐姐平分」、「如果爸媽直接寫遺囑，你跟你姊一人一半你不就虧大了，扣掉房貸你跟你姊月薪一樣，要是她比你會存錢多投資點，你就虧大了！每個月繳出去的房貸錢記得都留明細」、「兒子、女兒都可以繼承父母的財產和房子，不要以為都你繳房貸以後就是你的，父母沒把房子過戶給你都不算是你的，就算父母口頭說以後房子是你的，你怎麼能確定你姊會放棄？別想了」。