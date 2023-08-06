穿淺色瑜珈褲晃呀晃 遭大嫂怒嗆「別刻意給妳哥哥看」

許多女性會在外出時穿緊身瑜珈褲，形成一種新的時尚流行。而近日一名女網友抱怨，自己在家穿瑜珈褲，卻遭同個屋簷下的大嫂警告「別刻意穿給哥哥看」，覺得對方實在太小題大作，引起網友熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，自己有在上瑜珈課，最近買了淺色新款的瑜珈褲，就被大嫂數落一番，叫她不要故意穿給哥哥看，原PO無奈嘆道，「哥哥又不會愛看我的下面，我有注意過他的眼睛，是大嫂想太多了，疑心病很嚴重，她說穿深色還好，但不要穿淺色，奇怪了我穿什麼顏色干她什麼事？」

原PO表示，每次經過他們倆前面，常常發現大嫂在偷瞄哥哥視線方向，而對方都是直視著電視，只有第一次看到原PO穿新顏色的瑜珈褲，特別盯著看腿而已，「一次就被大嫂看到，所以她才會不爽，是不是大驚小怪？」

對此，網友留言紛紛不挺，「說實話，我看那些穿超貼身瑜珈褲又是淺色、有內褲痕跡，再來體態不美的，真的會倒彈，到底是誰說好看的啊」、「我覺得瑜珈褲還是上課再穿就好，其他時間場合穿正常裙、褲」、「蹄型太明顯吧，怕妳哥尷尬，而且她也是為妳好啦，穿太緊會有異味，而且練了瑜珈流汗，妳的下面怕會有色差吧」、「家不是妳一個人的」、「同住屋簷下，不是關不關屁事的問題了，互相尊重吧」。