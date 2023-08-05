忙到沒空陪孩子？「這些」問題讓職業父母好煩惱！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「職場父母育兒困擾」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的育兒困擾排行。

「生小孩」對多數家庭來說是項重大的決定，對於雙薪家庭而言更是有許多因素需要考量，像是誰帶孩子、要不要請保母、工作家庭如何平衡等問題，都讓職場伴侶們望之卻步。此次我們整理了職場父母可能面臨的6大困擾，快來看看吧！

父母憂心「忙於工作」恐錯過孩子成長 育兒政策不夠完善令人不敢生育 ▲ 職場父母育兒6大困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「職場父母」相關話題的討論，發現到「缺乏時間陪伴孩子」是最多父母面臨的困擾。有人以「孩子的成長只有一次」提醒父母不要缺席小孩童年，不過許多家長「工作家庭兩頭燒」，白天需要上班、不能陪伴小孩，不可避免地缺席孩子部分的童年。就有網友表示，自己下班後常常疲累不堪，雖仍希望能打起精神享受與孩子的親子時光，但有時下班後的時間也會被工作佔用，讓原已相當稀少的陪伴變得寥寥無幾。

也有網友發文抒發心情，寫道「上班後感覺自己沒當好媽媽」，因想兼顧職場，「除了白天上班，下班後也時常要支援工作，跟孩子相處的時間少之又少」，認為自己在媽媽的角色上沒有做到最好，引起同樣為人父母的網友共感留言，附和道「我也會，想著想著有一種我不是好媽媽的感覺」、「真的會想要更多相處時間」，不過也有暖心網友安慰「當個夠好的媽媽就好」、「有質量的陪伴，儘管只有10分鐘都很好」，點出不必追求當完美父母，「夠好」就足夠了。

另外，台灣已經邁入「生不如死」的社會，年輕人生小孩的意願愈來愈低，其中就有人點出是因為「育兒政策配套不完善」的緣故。日前有位職業媽媽在產假結束後重回職場，並向主管提出育嬰假計畫，卻在幾天後收到資遣通知，讓這位新手媽媽錯愕不已而向媒體爆料。

就有不少網友相當同情這位媽媽的處境，說道「這真的是歧視啊」、「難怪少子化」，顯現出職場媽媽生完孩子還需要擔心政策配套不夠完善，從而影響到工作權益與孩子照顧的問題。而針對目前情形，托育政策催生聯盟發言人也表示「如果政府可以做好托育服務，可以有好用的、有薪的彈性育嬰假的話，我相信更多年輕人，是可以更勇敢地生小孩」，說明企業與政府如果能夠更加完善育兒政策的話，職場父母就可以更安心養育孩子。

另一方面，雙薪家庭因為家長雙方平日上班的緣故，缺少時間能照顧孩子，也由此衍生出「保母問題」。在選擇保母方面，父母也相當憂心會雇用到品行不佳、甚至虐待兒童的保母，因此網上也有許多關於該方面的討論，顯示出職業父母對於是否該將孩子託付給外人照顧有著不少疑慮。

職業父母平日忙於工作，或許多多少少會疏於家庭，也因此衍生出不少育兒困擾，若你也有相同的煩惱，不妨參考網友們的意見，試著調適心情、在工作與家庭中掌握最好的平衡點！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「職場父母困擾」相關討論則數。觀測期間：2023/04/20~2023/07/19，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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