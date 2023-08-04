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女友煮愛心早餐他「起身舉動」被罵了 網指重點：要懂變通

聯合新聞網／ 綜合報導
煮完飯後你會選擇先吃，還是先洗鍋具呢？示意圖/ingimage
煮完飯後你會選擇先吃，還是先洗鍋具呢？示意圖/ingimage

煮完飯先吃還是先洗鍋子？一名網友表示，女友說想煮早餐給他吃，等到菜餚上桌後，他下意識地先去洗鍋子，沒想到此舉卻惹怒女友，讓他不解「是只有我有潔癖的問題嗎」。

該名網友在PTT上發問，他表示女友昨天一早說要煮早餐，他既興奮又期待，不久後熱騰騰的菜餚上桌，他照著本能習慣立刻去洗鍋子，但這時一旁的女友卻不斷呼喊他先吃飯。

沒想到他洗完回來後，見女友一臉不悅，只因他沒有先吃她煮好的早餐，而是選擇先去洗鍋子、清廚房，當下原po急忙解釋自己是因為不喜歡廚房亂糟糟的感覺，但女友卻希望他能趁熱來吃，讓他不解「價值觀如此不同，是只有我有潔癖的問題嗎」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我會等吃完後一起洗，如果先洗鍋子再洗碗，不就多一道手續嗎」、「先吃啊！食物熱騰騰的才好吃，而且人家煮完你立刻洗，給人很大壓力」、「吃完馬上洗其實還好，有些鍋具也不適合熱的時候馬上沖冷水」。

但也有人習慣跟原po一樣，「我也習慣先洗鍋子跟清潔，可能以前在廚房上班的習慣」、「媽媽都很愛煮完在那裡整理，叫她一起先吃沒成功過，後來都直接放棄」、「邊煮邊收邊洗，喜歡弄完再吃飯，剛煮好真的不會想馬上吃」。

另外網友推測，原po可能是不懂女友的心思，「女友煮的話就先吃再洗，自己煮的話邊煮邊洗，要懂得變通啊」、「人家熱騰騰的煮給你吃，結果你跑去洗鍋子」、「想結婚的話，要習慣老婆都是對的」。

女友

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