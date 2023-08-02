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18歲女住院開刀 家人冷回1句話讓她嘆：我在他們眼裡只是賠錢貨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示去年得了闌尾炎，醫師判定需要開刀，但家人的反應讓她心寒。示意圖／ingimage
一名女網友表示去年得了闌尾炎，醫師判定需要開刀，但家人的反應讓她心寒。示意圖／ingimage

生病時總希望有親人的陪伴，然而並非所有人都如此幸福。一名女網友近日發文，表示自己去年得了闌尾炎，需要開刀，然而手術當天需要家人簽同意書時，卻無人幫忙，讓她感到心寒。

一名女網友在Dcard發文，表示去年得了闌尾炎，醫師判定需要開刀。手術當天，醫師以為18歲可以自己簽手術同意書，所以讓她簽了，但當時18歲成年的法條尚未生效，原PO還不是完全行為能力人，所以同意書不能用，醫師於是告訴她盡快詢問家屬是否可以簽名。

原PO當時聯繫媽媽，但媽媽因為在開會，要她晚點再打電話，姐姐則沒有接電話。她接著詢問爸爸能否簽同意書，當時休假在家中看電視的爸爸卻回答「我要怎麼簽，我不會弄啊，我們家的傳真機我不會弄啊」。由於沒人簽同意書，醫師最後開了止痛藥和抗生素，讓她回去詢問學校老師能不能幫忙簽名。

「該是最親愛、該是我的後盾的家人只用了一句『我不會啊』就把我的身體健康和性命拋在腦後」。原PO回憶，過去爸爸就常說長大後要賺錢養他，「最常說我的聘金他要拿幾百萬、多少金飾跟土地」。她感嘆自己跟姐姐好像是爸媽的投資，會賠就拋售，會賺就待價而沽，「我在他們眼裡只是一個會賠的投資，所以過世了也沒關係」。

而原PO雖然康復了，但對此事仍耿耿於懷，「我對他們而言，到底是怎樣的存在？還是是我要求太多了？」她也額外說明，看完診當天就在家庭群組通知需要動手術，但無人回應，隔天早上姐姐跟她說爸爸認為不需要動刀，「他覺得就肚子痛而已，開刀很浪費錢」。

對此，網友們紛紛安慰原PO，「天下就是有不是的父母」、「以後他要急救妳也別簽同意書，願妳未來能好好的」、「不要自己越想越難過，覺得家人都不幫妳，實際上只有妳爸很誇張而已」、「這種家人可以放生了」、「以後生病車禍住院他想活就放棄急救，他不想活就堅持救到底」、「祝福妳早日脫離這個家庭，找到自己的快樂」。

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