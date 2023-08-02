同居好衝擊！ 她受不了男友壞習慣：飲料對嘴、偷用化妝品

情侶交往一段時間後，有些人會選擇在進入婚姻之前，先嘗試同居磨合彼此的生活習慣，不過往往在此時，對方隱藏的壞習慣會慢慢顯現出來。一名女子在Dcard上發文抱怨，和男友交往3年了，想說在婚前同居1、2年磨合一下，結果不到2個月，便發現男友壞習慣實在是太多了，讓她直呼「差點沒被氣死」。

原PO表示，他們固定每周會去補貨大瓶裝的牛奶、汽水，不過她卻發現男友都直接對嘴喝，喝完再冰回冰箱，讓原PO相當傻眼，還以為是自己看錯，她認為直接對嘴喝會讓瓶口都是細菌，且自己也要喝。再來讓原PO受不了的是，男友喜歡穿著室內拖鞋洗澡，出來時都會把地板弄得很濕，原PO好幾次都差點摔倒，男友卻說會擦乾，堅持不脫鞋洗澡。

最近原PO還發現男友會沒事先問就用她的東西，甚至把整瓶精華液都用完，讓原PO無奈表示「我真的要被他打敗」。她坦言，每次只要她一生氣，男友都會撒嬌、裝可愛哄她，她就會心軟原諒男友，且對方不是全無優點，他也會主動幫忙做家事，因此原PO詢問網友這些習慣到底該如何解決，也好奇網友們有沒有遇過更誇張的情況。

對此，有些網友建議原PO不要心軟，要趁早解決，「感情好的時候，小事可以因為愛而忍受過去，老夫老妻後很多事情都敗在最基本的尊重，小習慣從小地方開始培養，趁著還有機會咬著牙導回正軌吧。」、「既然是在磨合期就認真討論，不要心軟」、「認真說，彼此生活環境不同，習慣不一樣很正常，但建議如果要走長久的話，與其指責對方，不如去思考能彼此各退一步的解決方法」。

也有網友認為男友習慣真的太糟糕，「對嘴喝跟地板弄濕是家教不好，可以考慮分手了」、「裝可愛道歉糊弄的我超討厭，根本不覺得有問題，只是想敷衍度過這次爭執」、「男友壞習慣這三個我都不行耶，是有多好用不會自己買？如果一直講不聽建議可以直接放生了，趁還沒結之前」、「其他都還可以磨合，用我東西真的不行欸」。