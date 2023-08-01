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爸媽表示「男朋友沒房不能嫁」 女反駁無效還被罵戀愛腦

聯合新聞網／ 綜合報導
因為父母嫌棄男朋友買不起房，讓女子感到不滿與無奈。示意圖／ingimage
因為父母嫌棄男朋友買不起房，讓女子感到不滿與無奈。示意圖／ingimage

很多人在結婚前，會與對象討論婚後是否要購屋當作資產。有網友在Dcard分享，男友剛出社會時被騙錢，導致積蓄在一夕之間全無，但現在十分努力工作且對自己很好，因此彼此間有結婚共識。但原PO父母卻向原PO表示，對方買不起房，所以不要嫁給他。

原PO說明，男友因為剛出社會時被騙錢，積蓄在一夕之間全無，加上沒有特殊專業，在交往前期曾換過幾個工作。但她表示，對方三年前決定學習專業技術，期間非常努力地向師傅學習，並計畫在未來和師傅一起開店。

原PO透露，男友一直對她很好，會記得原PO曾說過喜歡的東西，平時也注重細節與儀式感，她舉例，對方甚至會在吃飯時，準備禮物送給原PO。原PO強調，男友對她的家人也很有禮貌，相處間並無問題。

在與對方交往多年下，原PO與男方也有結婚共識。不過，原PO父母雖對男方十分客氣，卻經常私下暗示原PO應多和其他人交往，她指出，父母甚至在親戚面前介紹對方是女兒的「朋友」。

原PO分享，母親在某日突然向原PO說，是因為太過寵她才讓原PO不願多看其他人，並表明兩人就是嫌棄男方沒有買房。對母親言論不滿的原PO補充，過去父親是做工的，但卻常常在賺到錢後就在家裡休息，等沒錢才又出門工作，而自己就學時期也是依靠打工才存到部分積蓄。

原PO回憶，家人因為不會理財，在好不容易存下一些錢後，父親卻又被騙去賭博，害得先前辛苦存下的錢再次歸零。她指出，父親當時到處向親戚借錢，更揚言要製造車禍讓家人可以拿強制險理賠。在父親一連串離譜的行為後，竟還不斷詢問原PO什麼時候要讓男友提親，讓原PO對父親一臉想拿聘金的樣子感到不悅。

原PO強調，自己也曾因聽不下去父母的言論而出言反駁，反倒被對方直罵「戀愛腦」，原PO也怒發文表示，無法與父母溝通。

貼文底下，許多網友認為原PO父母行為太過自私，「等妳跟男友存錢買了個兩房的公寓後，他們還會情勒妳怎麼沒有留爸媽的房間」、「養兒防老的心態真的超噁心，還要小孩來收他們留的爛攤子」、「他們有點投機心態其實更危險，這也是為什麼他們錢會被騙光」。

部分網友則建議原PO可以直接登記，無須理會對方言論，「跟妳媽說，我不找有錢人嫁，因為我要當有錢人」、「妳媽就是例子，所以她這樣跟妳說。反正自己的人生，自己決定」、「反正妳都成年了，想結婚直接去登記就好，他們講什麼他們的事」。

Dcard 結婚 父母

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