快訊

林口PChome倉庫大火！消防局出動71車200多人搶救 全面燃燒畫面曝

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

晚餐後、看電視打瞌睡 年逾50歲男性須留意「這變化」

媳誤聽婆婆意思變「頂撞回嗆」 網笑：意外完成不可能任務

聯合新聞網／ 綜合報導
媳婦因誤會婆婆意思，意外直接向對方嗆聲。示意圖／ingimage
媳婦因誤會婆婆意思，意外直接向對方嗆聲。示意圖／ingimage

婆媳問題經常讓許多人頭痛，但有些衝突卻可能只是不經意的誤會造成。日前，有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，某日帶著全家與婆婆一同外出時，婆婆抱怨不要讓小孩在郊外穿綠衣服，卻被原PO誤會是小朋友向婆婆嫌棄，讓原PO立刻回嗆。之後原PO發現是婆婆自己的意思，讓她之後不敢與婆婆對視，哀嘆「到底是誰社死」。

原PO分享，近期趁著假日，全家便決定帶著婆婆一同前往山區踏青。下車時，婆婆突然向原PO表示，以後不要幫小孩買綠色衣服，避免到郊外看不清楚小孩位置。

原PO指出，在聽到婆婆抱怨的當下，自己正忙著整理包包，誤以為是小朋友先向婆婆嫌棄綠色親子裝，才讓婆婆特地向自己提出要求。於是，她便立刻回嗆，「聽他在放屁！眼睛有那麼差嗎？到戶外穿綠色就會看不見～他以為是忍者哦？再囉嗦以後都穿粉紅色的，不用理他啦」。

事後，原PO兒子默默牽起原PO的手並小聲告知，自己並沒有向阿嬤嫌棄親子裝，剛剛的要求完全是阿嬤的意思。原PO在得知消息後，沿路不敢與婆婆對視，她坦言：「已經搞不清楚，原地社死的是誰？」

文章一出，底下網友紛紛笑翻，並表示原PO意外完成不可能的任務，「這比當面回嘴還厲害」、「真的是業力引爆，笑翻」、「誤打誤撞達成不可能的任務！」、「至少以後婆婆應該不會再在你們的衣服上做文章了」、「無意中的天意，指桑罵槐，這招高啊～」、「這招我要學起來」。

婆婆 親子 婆媳紛爭

延伸閱讀

前妻外遇離婚…「前岳父」狂情勒還想跟去日本 人夫爆氣怒譙：關你什麼屁事

親戚管很大！夫妻吵架被酸「難怪再婚」 她氣炸：二婚不配幸福？

準公公不允許「偷結婚」！未婚夫不動300萬存款 要她貸80萬辦婚禮

情侶因「堅果」連吵三天 他怒：送女方家長又不是送給妳

相關新聞

媳誤聽婆婆意思變「頂撞回嗆」 網笑：意外完成不可能任務

婆媳問題經常讓許多人頭痛，但有些衝突卻可能只是不經意的誤會造成。日前，有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，某日帶著全家與婆婆一同外出時，婆婆抱怨不要讓小孩在郊外穿綠衣服，卻被原PO誤會是小朋友向婆婆嫌棄，讓原PO立刻回嗆。之後原PO發現是婆婆自己的意思，她坦言，到底是誰社死。

父母每次麻煩事都找他 卻曝殘酷事實「遺產不是你的別肖想」

父母如果偏心，恐怕會讓孩子受傷。日前一名網友抱怨，父母把所有家產都留給老大跟老么，而每次只要有麻煩事，都優先找他，全部人都歸因於「因為你能力強，所以沒分到財產是你要自己賺」，這讓他心裡不平衡，透露「該如何調適心情？」對此，多數網友認為「盡量裝死跟裝窮，這樣他們就不會麻煩你」。

情侶因「堅果」連吵三天 他怒：送女方家長又不是送給妳

當一段關係逐漸穩定，不少情侶會選擇與對方家長見面。日前，有網友在Dcard上分享，在見女友家長前一個月，了解對方注重養身及不喜歡甜食，便決定送對方堅果塔當伴手禮。不過，原PO女友卻因此以「自己不愛堅果」為由與原PO吵架，讓原PO無奈發文，是女友太幼稚還是自己做錯了。

親戚管很大！夫妻吵架被酸「難怪再婚」 她氣炸：二婚不配幸福？

清官難斷家務事，即使是親戚也無權插手。一名女網友時常受到夫家親戚「指教」，近日她與丈夫吵架，甚至酸言酸語說她「難怪再婚」，讓當事人大為光火。網友們也替她生氣，痛批親戚管太寬，並認為丈夫應站出來阻止親戚

女友跟異性出遊常失聯「2女4男同遊墾丁不讓跟」 網勸：下一個更好

男女之間有沒有純友誼一直是大眾熱烈討論的話題，兩邊立場各有道理，而交往中的情侶，若一方介意另一半時常與異性朋友出去玩，該如何做才能維持對彼此的信任又不破壞雙方感情，也值得省思。一名網友在網上發文，表示自己女友常常與異性朋友出去玩甚至過夜，期間女友還經常失聯，讓他不禁多想。

準公公不允許「偷結婚」！未婚夫不動300萬存款 要她貸80萬辦婚禮

情侶走入婚姻，經濟上能否達成共識，是一道重要的門檻。一名準新娘在討論婚事時，被未來的公公要求辦婚禮，但未婚夫不願出錢，還要她去借貸80萬，她猶豫是否照辦，網友卻一面倒喊「別傻了」，勸她千萬別嫁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦