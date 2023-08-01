媳誤聽婆婆意思變「頂撞回嗆」 網笑：意外完成不可能任務

婆媳問題經常讓許多人頭痛，但有些衝突卻可能只是不經意的誤會造成。日前，有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，某日帶著全家與婆婆一同外出時，婆婆抱怨不要讓小孩在郊外穿綠衣服，卻被原PO誤會是小朋友向婆婆嫌棄，讓原PO立刻回嗆。之後原PO發現是婆婆自己的意思，讓她之後不敢與婆婆對視，哀嘆「到底是誰社死」。

原PO分享，近期趁著假日，全家便決定帶著婆婆一同前往山區踏青。下車時，婆婆突然向原PO表示，以後不要幫小孩買綠色衣服，避免到郊外看不清楚小孩位置。

原PO指出，在聽到婆婆抱怨的當下，自己正忙著整理包包，誤以為是小朋友先向婆婆嫌棄綠色親子裝，才讓婆婆特地向自己提出要求。於是，她便立刻回嗆，「聽他在放屁！眼睛有那麼差嗎？到戶外穿綠色就會看不見～他以為是忍者哦？再囉嗦以後都穿粉紅色的，不用理他啦」。

事後，原PO兒子默默牽起原PO的手並小聲告知，自己並沒有向阿嬤嫌棄親子裝，剛剛的要求完全是阿嬤的意思。原PO在得知消息後，沿路不敢與婆婆對視，她坦言：「已經搞不清楚，原地社死的是誰？」

文章一出，底下網友紛紛笑翻，並表示原PO意外完成不可能的任務，「這比當面回嘴還厲害」、「真的是業力引爆，笑翻」、「誤打誤撞達成不可能的任務！」、「至少以後婆婆應該不會再在你們的衣服上做文章了」、「無意中的天意，指桑罵槐，這招高啊～」、「這招我要學起來」。