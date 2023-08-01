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親戚管很大！夫妻吵架被酸「難怪再婚」 她氣炸：二婚不配幸福？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻多次被夫家親戚「批評指教」，還拿她離婚的過去來說嘴。 圖／Ingimage
一名人妻多次被夫家親戚「批評指教」，還拿她離婚的過去來說嘴。 圖／Ingimage

清官難斷家務事，即使是親戚也無權插手。一名女網友時常受到夫家親戚「指教」，近日她與丈夫吵架，甚至酸言酸語說她「難怪再婚」，讓當事人大為光火。網友們也替她生氣，痛批親戚管太寬，並認為丈夫應站出來阻止親戚繼續興風作浪。

這名二婚網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，大吐被夫家親戚看不起的苦水。她表示丈夫家親戚很愛下指導棋，從他們婚後買房就開始干涉。房子由她出頭期款，後面的貸款則是夫妻一同分攤，因此房子登記在兩人名下，但親戚卻跑來說應該買丈夫的名字。

近日她與丈夫鬧得不愉快，因此在個板上抒發不滿情緒，結果被夫家人「出征」，不只為丈夫打抱不平，甚至留言「難怪你會再結婚」，攻擊她有離婚紀錄，意圖貶低發文者。她因此大為不滿，「我離婚怎麼了？我上一段婚姻這些人又知道多少？因為我離過婚就委屈我老公？覺得我離過婚就配不上我老公？」更吶喊「對啦！離過婚就是罪大惡極啦！離過婚就不配再有幸福啦！」宣洩不滿。

夫家親戚留言酸再婚，讓發文者氣炸。 圖擷自「毒姑九賤婆媳討論區」
夫家親戚留言酸再婚，讓發文者氣炸。 圖擷自「毒姑九賤婆媳討論區

其他網友對於男方親戚的指三道四也看不下去，「最怕這種家庭了，沒本事還擺出一副家裡好像有皇位可以繼承的樣子」、「不要理她們，她們只是嫉妒妳買房，所以才會用妳的弱點來壓妳」、「離婚又怎樣，難道離婚了就不配再擁有幸福，聽那個人在鬼扯」、「廢物的男人，貪婪的婆家，人性醜陋的一面全給妳碰上了」。還有人指出，婚後買的房子原本就是由夫妻共同持有，親戚根本是搞不清楚狀況。

另有一派網友認為，這段婚姻能否持續下去，丈夫的態度是關鍵，「二婚這事妳先生不在意就好」、「問題在於妳老公的態度，老公如果挺妳，他們什麼都不是」、「妳老公沒嗆他嗎？還是叫妳算了？那這種老公不要也罷」、「妳都有錢自己出頭期款了可見能力是很不錯的，這個老公如果半句話都沒說，建議妳休了他」、「妳唯一的錯就是嫁給這麼一個沒擔當、不會保護老婆的人」、「找個能好好保護自己的另一半」。

親戚 離婚 婚姻

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