父母每次麻煩事都找他 卻曝殘酷事實「遺產不是你的別肖想」

父母如果偏心，恐怕會讓孩子受傷。日前一名網友抱怨，父母把所有家產都留給老大跟老么，而每次只要有麻煩事，都優先找他，全部人都歸因於「因為你能力強，所以沒分到財產是你要自己賺」，這讓他心裡不平衡，透露「該如何調適心情？」對此，多數網友認為「盡量裝死跟裝窮，這樣他們就不會麻煩你」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發問，「如果父母把所有房產、家產都留給老大和老么，但所有雜事都第一時間找你，該怎麼辦？」他指出「每次有麻煩事情的時候，大家都會告訴我『因為你能力強，所以錢要自己賺，家裡的事情要你處理』，這種時候該怎麼調適心情？」

原PO指出，他沒有一定要家產，只是很多事情多做了卻被抱怨，很多時候跟長輩聊了自己的內心話，卻被他們說「因為你能力強、工作好，而且薪水是孩子裡面最多的，所以不是你的就不要肖想」，這讓他難過「如果我不理家庭的事情，就會變成我不孝」。

文章曝光後，許多網友安慰他「如果父母真的這麼偏心，你就放手吧」、「這個世界上最難的就是公平了，往好處想至少你能力強，這能力有錢也買不到，能力是一輩子的，如果是我，我寧願得到能力強，多做多付出都沒關係」、「我只會說去找其他兄弟姊妹幫忙處理，不要被親情勒索」、「他們怎麼對你的，你就怎麼對他們，忍耐只是助長他們軟土深掘」、「擺爛啊！反正什麼也沒有不是嗎？建議你一定要裝窮，不要隨便表現出自己買了什麼東西，讓他們覺得我很窮，這樣就不會有人叫你多付錢，只是一直會有人覺得我實在很悲哀、很沒用，但沒關係啊！有什麼關係呢？總比讓他們知道你賺多錢，然後一直被要求要負擔什麼好」。