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情侶因「堅果」連吵三天 他怒：送女方家長又不是送給妳

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，自己用心準備見對方家長的伴手禮，卻因女友「不愛堅果」而連吵三天。示意圖／ingimage
網友表示，自己用心準備見對方家長的伴手禮，卻因女友「不愛堅果」而連吵三天。示意圖／ingimage

當一段關係逐漸穩定，不少情侶會選擇與對方家長見面。日前，有網友在Dcard分享，在見女友家長前一個月，了解對方注重養身及不喜歡甜食，便決定送對方堅果塔當伴手禮。不過，原PO女友卻因此以「自己不愛堅果」為由與原PO吵架，讓原PO無奈發文，是女友太幼稚還是自己做錯了。

原PO表示，下個月準備見女友家長，而自己原本預計送對方水果禮盒，但因明白對方注重養生、不愛甜食及喜歡堅果類食物，擔心水果糖分過高，對方會有所排斥。原PO透露，他在思考許久後決定送對方「堅果塔」，並認為長輩應該會喜歡這份禮物。

不過用心挑選禮物的原PO，反倒受到女友的批評。原PO指出，在決定好伴手禮後，便傳訊息詢問女友此禮物是否適合，對方卻以「自己不愛吃堅果」為由與原PO吵架。他表示，女友甚至認為原PO不用心，沒有記得自己愛吃及討厭的食物有哪些。

原PO分享，自己已與女友因為此事吵了三天，並強調伴手禮是送給女友家長，並非送給女友，不明白對方為何要與他爭執。他也無奈詢問網友，是女方太過幼稚，還是自己真的做錯了。

部分網友認為原PO十分用心找送給對方父母的伴手禮，是女友反應太過幼稚，「你女友有點幼稚…，感覺得出來你很用心在找送她爸媽的伴手禮了誒」、「他爸媽吃的關她什麼事」、「你女友有點大小姐脾氣。」

也有許多網友建議原PO可以和女友一起挑選禮物，並分析女友生氣的可能原因，「可以溝通的話，試試我的方法，如果另一半想買禮物給我父母，我會親自挑選且付錢，畢竟自己最了解父母喜歡什麼，再把禮物給另一半讓他做面子」、「其實水果禮盒算是比較安全牌，還有見家長送她爸媽喜歡的比較好，她如果不愛吃，不然你就請女友建議要送什麼比較快」、「如果她真的非常討厭，她父母應該也會知道，然後不排除他父母會有跟她一樣的疑惑」。

伴手禮 Dcard 情侶 兩性關係

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