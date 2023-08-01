準公公不允許「偷結婚」！未婚夫不動300萬存款 要她貸80萬辦婚禮

情侶走入婚姻，經濟上能否達成共識，是一道重要的門檻。一名準新娘在討論婚事時，被未來的公公要求辦婚禮，但未婚夫不願出錢，還要她去借貸80萬，她猶豫是否照辦，網友卻一面倒喊「別傻了」，勸她千萬別嫁。

這名準新娘在臉書社團「匿名公社」發文，道出內心的掙扎。她表示未婚夫要求她去借一筆80萬的信貸來辦婚禮，她提出如果沒錢登記就好，準公公卻不允許，只因「他們家也是有頭有臉的」，不能偷偷摸摸的結婚。

但她疑惑的是，未婚夫明明就有300多萬存款，為何需要她去借錢？未婚夫的說法則是這筆錢要拿來付房子頭期款和未來小孩的開銷。由於無法消除內心的疑慮，因此她求助網友，是否真要為婚禮去借信貸？

對此網友紛紛勸阻，要她慎重考慮是否還要結這個婚，「有頭有臉的還要叫妳去借錢，傻子才會相信」、「想也知道要花妳的錢，還要傻下去嗎」、「別笨了，還沒有嫁他就這樣，結了婚，也別想房子有妳的份」、「為什要為了別人的面子讓妳負債？換結婚對象可能才是對的」、「有300萬借不到80萬信貸？收的禮金算誰的？好好笑」。

另有網友分析夫家此舉的兩種可能性，「一是他唬爛，二是他打算用300萬當頭期款買『他的』房子」，也就是房子只會登記在他名下。還有人毫不客氣的指出，「公公打腫臉充胖子，老公守財奴，這樣的家庭妳還要嫁嗎？勸妳分手」、「貸款結婚最終下場都不是很好，擦亮雙眼小心賠了夫人又折兵」。

但也有人提出解決方案，「老公的300萬先出婚禮，買房頭期款你再信貸補上，這樣就是一起出頭期款，房子就登記在雙方名下」，端看未來的夫家能否接受。