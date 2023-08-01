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女友跟異性出遊常失聯「2女4男同遊墾丁不讓跟」 網勸：下一個更好

聯合新聞網／ 綜合報導
男子表示自己女友時常與異性出遊，不讓他跟還經常失聯，讓他十分不安。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
男子表示自己女友時常與異性出遊，不讓他跟還經常失聯，讓他十分不安。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

男女之間有沒有純友誼一直是大眾熱烈討論的話題，兩邊立場各有道理，而交往中的情侶，若一方介意另一半時常與異性朋友出去玩，該如何做才能維持對彼此的信任又不破壞雙方感情，也值得省思。一名網友在網上發文，表示自己女友常常與異性朋友出去玩甚至過夜，期間女友還經常失聯，讓他不禁多想。

原PO在《Zuvio》發文分享，女友有一群從小到大都很好的異性朋友，在交往前就時常在女友的Instagram貼文看到她跟這群異性好友出門的照片，原PO表示本來以為自己不會在意，不過在一起後就連女友只是和他們去吃個飯自己也會吃醋，但為了兩人的感情，每次他都忍住不生氣。

不過讓原PO忍受不了的是，暑假他們各自回家後，女友跟她說要和一群異性好友去墾丁玩，而同行的加上女友只有兩個女生，其餘都是男生，且原PO提出想一起去卻被女友拒絕，對此，原PO坦言，女友每次出去玩都不太回訊息，電話也不接，這種情況也讓他不禁多想。

「我心裡真的是很難受的，我也會在意別人眼光怎麼想」，原PO表示詢問身邊好友，有些人認為他小題大作，有些人卻說他對女友已經很寬容了，還有人認為原PO可能已經被戴綠帽，種種情況也讓原PO對女友的信任逐漸瓦解，直呼「真的好痛苦啊」。

貼文一出，網友紛紛表示「勸兄弟你不要看她手機喔」、「不回訊息不接電話不讓男伴一起去，這真的太可疑了…真的很不安的話只能說下一個會更好」、「她沒揪你一起就不優了」、「她心裡根本沒有你，有的話就不會這樣出去玩還不接電話，2女4男認識很久很難不被綠，我勸你分了吧，你對他產生懷疑，她心裡沒你，在一起下去沒意義」。

情侶 墾丁 兩性關係

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