疑被前男友暗黑手法操控 女淚訴：他總是嫌我醜要我去整形

在談戀愛的過程中，要小心步入情緒勒索的陷阱，日前有位女網友表示，她回顧起前男友對她的種種跡象，發現自己落入「PUA（Pick Up Artist）陷阱」，像是男友曾說過「以後賺錢要讓妳整形」，或是看到她一戴眼睛就做出嘔吐樣，要她立刻拿下來，網友看完安慰她「當作學一個經驗，以後遇到這種垃圾能知道怎麼應對」。

一名網友在PTT發文表示，她回想起前男友對她做的種種事蹟，後來發現自己落入PUA陷阱。前男友曾經嫌棄她不夠漂亮，常常直接或間接表達不滿，說過「以後賺錢要給妳整形」，或者是在原PO戴上眼鏡時，當場做出嘔吐狀，並要她立刻拿下來，還曾對她的臉嘆氣，直呼「妳是不是只能長這樣」。不僅如此，前男友還自誇「要不是和我在一起，妳根本沒人要」，並說以後結婚後，若跟原PO親密關係不滿足，會去外面找別人，兩人則維持婚姻關係。

種種舉動讓原PO不滿，多次反駁後前男友只說「因為我夠帥，才可以這樣講」，現在回想起來她坦言「說出這些事情，心理滿是痛楚悔恨，因為我竟然年輕時被這樣的男人羞辱，完全不知道要反抗」。

對此，許多網友安慰她「妳寫出來個人經歷，救了那些從小就被父母貶低長大，容易被身邊人PUA的人，要慶幸那種男人已經變成前男友了」、「活出自己，對自己有自信一點，那些經歷都過去了」、「妳人太好，太年輕所以才這樣，前男友也太噁心，祝福妳以後順遂」、「他就是個渣男，恭喜擺脫爛人，學到經驗以後可以避免再發生」、「真正的帥哥不會有這種個性，我懷疑妳前男友是自戀型人格」、「恭喜脫離這種人，很多人自信爆表，如果有人講他缺點可能會暴怒甚至家暴」、「恭喜擺脫爛人，以後不要被這種手段綁架」。