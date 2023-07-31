「新型婚姻8點」不辦婚禮、開銷各自付等 網友分析：AA很難

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子發文分享大陸流行的「新型婚姻」觀念，引發熱議。示意圖/ingimage
一名女子發文分享大陸流行的「新型婚姻」觀念，引發熱議。示意圖/ingimage

結婚典禮好繁瑣又花錢？又買車又買房難負擔？如果你對結婚有不同的看法，不妨了解一下最近流行的「新型婚姻」。近期中國大陸傳出新風潮，結婚不再由傳統觀念主導，而是推崇一種新型婚姻，一名網友在Dcard上發文，分享新型婚姻的觀念，她表示自己和老公對待婚姻的態度幾乎完全符合新型婚姻的作法，因此她好奇網友認為這些觀念如何。

原PO分享在小紅書看到的新型婚姻：

①男方不出彩禮，女方不出嫁妝

②只領證不舉行結婚儀式

③買房買車的錢，男女雙方各出一半

④生兩個孩子，一個隨父親姓，一個隨母親姓

⑤各項生活開支AA制

⑥各自贍養各自的父母

⑦不與任何一方父母進行同住

⑧逢年過節各自回家，各自看各自爸媽

原PO表示，前陣子剛結婚完，除了第四點的生小孩還沒做到之外，其他完全和她跟先生的作法一模一樣，兩人只登記沒辦婚禮、不拿任何東西，若是碰上過節就是哪裡煮好吃的就往哪跑，也很少接到婆家電話，婚前跟婚後的日子差不多讓她感到很舒服。她也表示，若要有幸福婚姻，先生絕對是重要人物，但若先生是縮頭烏龜那就委屈了。

對此，網友們紛紛回覆意見，「第四點拿掉，用代孕比較好算錢AA。女生生（孩子）身體變差、變形還要AA超嘔。代孕一人一半抽籤姓就好」、「把第四點拿掉就更完美了」、「第四點拿掉吧，為何要生小孩？」、「婚前協議好，雙方家長能接受就好」、「不錯啊，我家也是這樣，我生來覺得這就是天經地義的作法」、「4不是必要，678超棒！正在身體力行中」。

也有不少網友認為實行起來存在困難，「絕對不可能AA啦，如果要這樣算那麼清楚就不要結婚也不要生小孩」、「觀念不錯，但是實際運作才是難的地方，根本要點就是互相尊重跟體諒吧」、「第四點也要養的起兩個孩子吧」、「沒小孩當然可以這樣啊，有小孩怎麼分開過年」、「用說的都很簡單，他們那邊不要彩禮的女生是極少數」。

婚姻 兩性關係

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