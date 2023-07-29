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狂炫自己是公務員！他去女友家「遭打臉1句」嘆：想鑽進洞裡

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示他很自豪自己考上公務員，沒想到去女友家完後，整個顛覆既有觀念。上班族示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
網友表示他很自豪自己考上公務員，沒想到去女友家完後，整個顛覆既有觀念。上班族示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

一名男網友透露，自己從小努力不懈考上公務員，最近去了女友家很自豪地和女友爸爸提及自己職業，認為對方一定認為「未來女不簡單」，沒想到女友卻打臉，「你的月薪5-6萬，我爸1-2天就有了」，讓他徹底被改觀了。

男網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文，他表示自己從小就努力不懈，長大終於考上了公務員，最近被邀請到女友家作客，晚餐的時候聊到工作，他很自豪地說出自己是公務人員，月薪有5-6萬，當時女友爸爸聽到淡淡回了一句「還不錯」。

原po表示，當下認為女友爸爸一定覺得這個未來女婿很不簡單。沒想到吃完飯後，女友把原po帶到房間，默默說出一句，「你的月薪，我爸他們1-2天就有了」，原po聽完相當錯愕，回女友「你們不是在市場工作嗎？市場有這麼好賺？別騙我了」。

結果女友不疾不徐地回應，市場裡很多人如果在20年前有努力且守住沒匪類，基本上都是非富即貴，女友也表示爸爸已經很給面子，沒有再多說什麼，但是原po卻像傻子一樣一直炫，讓她覺得很蠢。

原po表示，聽完女友說出事實，當下很想找地洞鑽進去，有夠丟臉，也認為這件事情徹底顛覆了他的觀念，原來市場經濟這麼強悍，「我這些年在公職拚死拚活還不如別人一年努力」，也終於懂「難怪女友的親戚有人開法拉利」。

此文一出網友也紛紛熱議，「基本上傳產或盤商，都深不可測」、「傳統市場可是很猛的」、「做那些其實才是最賺的，但是現在年輕人大多都想體面就不太會想做那個」、「我爸的好朋友市場賣魚的…他家有好幾個億⋯但是很節儉樸素謙虛的」、「你淺了」。

公務員 傳統市場

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