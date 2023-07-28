為拍婚紗去健身！他見未婚妻與教練鹹濕對話 狠砸10萬卻換頂綠帽

結婚是人生大事，不少人為了留下美好回憶，會在婚前積極健身保持良好體態，不過卻有名網友分享，未婚妻為了穿婚紗好看，跟他討6萬元請健身教練，然而幾個月後，意外被他撞見未婚妻與教練充滿曖昧煽情的對話，不僅如此女方還將他給的健身費私下拿去給教練衝業績，讓他看了相當心寒，無奈上網尋求網友們建議。

該名網友在Dcard發文抱怨，與女友準備明年要結婚，女方為了想拍婚紗時體態好看，向他討了6萬元說要請上健身房請教練，剛開始女友每周都不偷懶，飲食也很節制，持續2個多月後身材變得很好看，怎料後續又跟他要了4萬元買健身用品，不免讓他起了疑心，但仍選擇相信對方。

然而，某天他意外撞見未婚妻與健身教練的聊天紀錄，發現內容既曖昧又腥羶色，只見兩人聊著「胸罩好大件」、「妳男友性能力OK嗎?」、「如果我早點認識妳就好」等對話，此外他還得知，女友竟把他給的健身學費私下拿給教練衝業績，讓他相當心寒。

他氣得當場向女友攤牌，怒轟「我這麼愛你信任你，你卻跟健身教練亂搞，還拿我的錢給他衝業績？把我當智障嗎？」，下秒轉身離去。事後，女友傳訊表示是他誤會了，並寫下四點聲明，第一她沒跟健身教練亂搞、第二胸罩是換完衣服掉了找不到，才被撿起來、第三健身教練只是愛開玩笑、第四那筆錢只是先幫教練買課程，之後會退還，並反駁他「為什麼偷看」。

不過，令原PO更生氣的點是，女友的兩個閨密還特地跑來原po家開導他，聲稱那名健身教練她們也認識，對方其實是gay，只是真的很愛開玩笑，甚至最後還檢討他「做男人要大方點！你現在這樣是沒自信的表現」，讓他氣得封鎖對方。

文章曝光，網友們紛紛替他打抱不平，「10萬看清一個人，還救了你下半輩子，值得啦」、「快公布健身教練的名字，讓其他人避雷」、「去健身房聽到錢不見比較多，第一次聽到奶罩會不見」。另外也有網友解釋，「處理案件有碰過，這種他們都叫戀愛單，會幫忙教練做假金流假業績，好讓公司以為教練業績有達標」。