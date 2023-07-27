前妻外遇離婚…「前岳父」狂情勒還想跟去日本 人夫爆氣怒譙：關你什麼屁事

婚姻中，多數人都會希望與親家維持良好的關係，但離婚之後呢？一位網友表示，自己和前妻離婚後，屢屢受到「前岳父」的情勒，他不只對原PO再婚頗有微詞，甚至還會對自己和前妻的孩子洗腦。直到最近，原PO想帶孩子出國旅行，對方竟打來飆罵，並要求他帶「前岳父、岳母」同行，原PO終於忍無可忍，怒嗆「我全家要出去玩，關你什麼屁事」。

一位網友在匿名公社發文，表示自己和前妻在20年前離婚，當時兩人分開是因為前妻外遇，4歲的孩子則歸他撫養，4年後原PO再婚，「前岳父」就頗有意見，「因為我結婚的對象也是二婚，有帶著一個女兒，前岳父認為她們會侵占我的財產，導致孫子權益受損」，不過原PO仍照樣結婚，前妻後來再嫁，從未看過兩人的孩子。

原PO聲明，離婚時自己有給前妻250萬，沒有拿過一毛錢或一件東西，過年孩子也不會跟外公要紅包，不過前岳父卻一直對他的家庭有意見，偶爾打電話來口氣都很差；原PO也提到，前岳父原本想看孫子時會直接到他家，不過自己再婚後對方就不敢來，會叫孩子去中壢找外公外婆，並洗腦「說爸爸不好，不可以叫我太太『媽媽』，被後母欺負就跟外公說之類的」，只是孩子不怎麼理他，國中後也不太愛去外公家。

20年後，原PO的兩個孩子都出社會了，一家4口正規畫要去日本旅遊，前岳父意外得知後，竟天天打電話飆罵，「說我偷偷帶孩子出國玩沒經過他同意，給我補救機會就是他夫妻倆也要去，叫我要付全部費用」。

連續接了好幾天的電話後，某天原PO終於忍無可忍，對著前岳父爆氣怒罵：「理洗咧靠北怎樣的啊，幾歲了？我全家要出去玩，關你什麼屁事，不要以為你是孩子的外公我不敢譙你，你再靠北試看看！」，手機另一頭安靜了20秒，原PO便直接切斷電話。他也在文末向前岳父喊話：「明天最好不要再打來，我已經準備好了，看我怎麼給你洗臉」。

貼文一出引起網友討論，不少人替原PO抱不平，表示「真是厚臉皮的長輩，罵的好啊」、「前岳父憑什麼干涉你的生活」、「療癒，就是這種人，對他尊重給他面子，卻得寸進尺」、「自己養出會外遇的女兒還不知道要檢討一下，整天在那亂前女婿」、「自己女兒討客兄，還好意思管別人兒子喔，我是你肯定火力全開」。

也有網友點出，原PO竟給外遇的前妻250萬瞻養費，直呼他根本人太好，「對前妻也太好，外遇離婚，還能拿到250萬」、「外遇還給她瞻養費，你人真好」、「前妻外遇離婚還給250萬，你前妻賺很大」、「20年才爆氣，原PO EQ真好」。