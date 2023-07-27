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借住男同事家！妹子被熊抱狂摸 對方1句話讓她呆住「不能單純睡覺嗎」

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友借住男同事家過夜時，被對方熊抱狂摸，甚至直言借住他家就代表可以接受啪啪，情境示意圖。圖／Ingimage
有女網友借住男同事家過夜時，被對方熊抱狂摸，甚至直言借住他家就代表可以接受啪啪，情境示意圖。圖／Ingimage

職場與同事相處時，即便關係再好，也要拿捏互動分寸，就算下班後也要尊重對方，不能做出越矩行為。日前一名女網友發文抱怨，因為下班時間很晚，加上身體不舒服，便答應男同事的提議「借住他家」，結果晚上關燈要睡覺時，對方突然熊抱她，還一陣亂摸，甚至說「妳來住我家不就是代表接受這件事嗎？」，令女網友當場傻眼。

原PO在校園論壇「zuvio」發文表示，因為從事餐酒館行業，每次下班都是深夜，加上租屋處很遠，因此當身體有突發狀況時，她都會借住女同事家裡，不巧的是，該名女同事離職了。

最近原PO疑似感冒身體全身無力，一名男同事前來關心，並提議下班後到他家過夜，「我覺得如果硬要騎車回租屋處真的會出事，所以就答應了，因為我和這個同事很熟，我不擔心的」，結果當晚洗完澡關燈睡覺時，男同事直接在床上抱住她，還一陣亂摸，更問原PO，「妳來住我家不就是代表接受這件事嗎？」。

原PO被嚇得半死，嚴正拒絕男同事，並拖著生病的軀體，收拾好所有東西，騎機車回租屋處。她事後回想這段經歷，怒批男同事別有用心，「還以為好心收留我，結果只是下面癢」，也詢問其他網友，「男女之間就不能單純的睡個覺嗎？」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，許多人提醒原PO即便對很熟的朋友和同事，也要有警覺心，「不管怎樣，要觸碰對方，一定要先經過對方同意」、「借住歸借住，觸碰別人身體本來就要經過別人同意」、「越是熟識的人，越要提高警覺性，有些人都會犯這個錯，就是跟熟人在一起，自身警覺性從100%直接變0%」。

有網友也有不同看法，「女生可以單純睡覺...男生可不會這麼想啊...妳控制不了別人」、「睡同一張床大部分男生都會認為同意的傾向」，不過相關言論也慘遭其他人批評，強調不是「全部男生」和「大部分男生」和異性睡同一張床，都有啪啪想法。

離職 職場

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