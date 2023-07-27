老婆加班不回家！同事曝「升遷捷徑」 夫綠光罩頂嘆：被潛規則

老婆被潛規則！一名人夫透露，自從老婆升遷後，不僅開始注重外表，又會酒醉夜歸，起初他都十分相信老婆，但直到從別人口中得知太太其實是靠應酬陪睡，才得到升遷的機會，讓他不敢置信。事後，他氣得找老婆攤牌，沒想到對方竟回嗆「你不能接受就離婚」，令他相當錯愕。

該名網友在Dcard上訴苦，他與老婆結婚多年，對方是個賢淑顧家的好妻子，在事業上的表現也不錯，今年三月晉升職位後，原po發現以往不重視外貌的她，現在只要出門就會精心打扮，連穿著也講究起來。

原po表示，「她的升職雖然令人高興，也代表公司對她的能力有所表揚」，但工作漸漸忙碌且需要加班、出差，有時會酒醉回家，甚至到了早上才回電，說自己喝醉住旅館。

起初他還不在意，然而某次從老婆公司同事口中得知，「她為升職做了很大的犧牲，讓主管潛規則，又陪客戶應酬甚至陪睡」，讓他聽了當場傻眼，氣得找對方質問，沒想到太太竟大方承認，表示自己現在事業得意，其餘不想跟他多說，並雙手一攤要他不能接受就離婚，令他不敢置信「沒想到這種事會發生在我們身上」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「這哪算是什麼犧牲，這明明就是銀貨兩訖，不准你質疑她的銷售能力」、「標題改一下，是老婆接受潛規則」、「不懂到底什麼工作需要這麼犧牲，感覺是你老婆也享受這過程，順便升職」。

不過，該篇文章也遭許多網友質疑是創作文，「我是知道真的有陪看電影吃飯換合約（旅行社），但我也同意是這篇是創作文，太假了」、「醒醒吧，你根本沒有老婆」、「創作能力有待加強，如果自己老婆真的被這樣，身為丈夫的自己絕對沒有辦法雲淡風輕的描述」。