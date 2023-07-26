「忍你很久了…」 另一伴最討厭的行為，票選活動

七夕情人節即將到來，在這充滿浪漫粉紅泡泡氛圍的日子裡，除了用真情溫暖彼此的心，用正能量燃點愛的火花………如何避免踩雷也很重要喔！？即日起至 8/4 投票選出，你也曾因為另一伴的一些小習慣或怪癖而受不了抓狂的，將有機會獲得製造浪漫知名飯店住宿券、怎麼喝都不醉的金牌啤酒和特別獎勵！

一、活動時間

即日起至2023/08/04（五） 23:59

二、活動辦法

活動期間每天每個信箱限投票 1 次，玩越多次中獎機率越高

三、活動獎項

■.製作浪漫，老爺酒店聯合住宿券2張 *1名

■.我喝不醉，金牌FREE啤酒風味飲料330ml (24入/箱)*5名

■.特別獎勵，LINE Points 5 點*50名

四、注意事項

1.每個信箱僅限獲獎一次。參加者使用人為或機器人程式等行為，以虛擬帳號參加活動，將取消領取/抽獎資格。

2.得獎者不得要求將活動獎項兌換為其他非該獎項指定之等值商品或現金，且請妥善保管「中獎通知信」，若因個人因素誤刪活動獎項訊息，恕不補發訊息及獎項。

3.參加本活動，視為同意上述所有活動相關說明與注意事項，以及已充分了解並同意接受隱私權聲明

4.聯合線上保有修改、變更、暫停、中止、提前終止或取消本活動或獎項之權利，如有未盡事宜，悉依聯合線上相關規定或解釋辦理，而得隨時補充公告之;且聯合線上保留對本活動辦法(包含注意事項)隨時增加、修改、刪減及最終解釋之權利。如有任何變更將公告於活動網頁中，恕不另行通知。