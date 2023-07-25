女友去日本玩...YouTube查「1關鍵字」他臉綠 網：要擔心錢包

出國旅遊熱度不減，一名網友在Dcard發文分享，女友今年11月要跟朋友去日本玩，他卻無意間看到她在YouTube的搜尋紀錄，只見其中有「牛郎」、「東京住宿」、「淺草住宿」等關鍵字，讓他不禁問道「請問我該注意什麼？」

貼文一出，部分網友認為原PO想太多，「有時候只是好奇搜尋一下，不用想太多」、「說不定她是想看羅蘭（日本知名牛郎）的影片啊」、「撇開牛郎不說，搜尋住宿很正常啊，有什麼好奇怪的」、「除了牛郎可能是聊天聊到好奇搜尋的，其他出去玩搜尋住宿有什麼不對嗎？我覺得沒什麼不對欸」。

針對日本牛郎，網友則介紹這一行販賣的是陪伴，並不會有踰矩行為，「放心啦，日本牛郎不陪睡的，除非妳花超級多錢在他們身上才有可能，應該是去見世面吧」、「我是覺得不用太在意日本牛郎，他們其實蠻紳士的？只是會用話術讓人開酒，你要擔心的是她的錢包」、「牛郎店不是都賣藝不賣身的嗎？去體驗一下還好吧，又不是搜尋女性向風俗」、「國外沒去過日本牛郎店的人，可能會對牛郎帶有有色眼光，但其實牛郎就只是一個普通的服務業，也不會有怪怪的事發生」。

不過，也有網友回應原PO擔憂，認為若在意真相，還是向女友問清楚比較好，「所以問本人最清楚，既然是另一半，如果相信她的人品就會相信她」、「雖然女生去很可能不會幹嘛，但隱瞞你很不尊重，你可以直接問她為什麼要這樣」、「日本牛郎賣藝不賣色，我看過YouTube好像是不能摸的，看你能不能調適」。

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