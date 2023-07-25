三年租金只付19萬元 妹想搬家竟威脅退錢、分產權

家庭中若有兄弟姐妹，多少會發生爭執。日前，有網友在臉書社團「匿名2公社」分享，自己住在與大姐、二姐共同購買的房子，妹妹三年前與男友分手後，他即以每月5000元的租金，分一樓層讓妹妹住。如今，妹妹與新男友有小孩後想搬出去，卻威脅原PO將過去租金退還，讓原PO生氣詢問有何方法可讓解決此燙手山芋。

原PO表示，他目前居住在和大姐、二姐共同購買的房子，而該房子則登記於他名下。他透露，三年前妹妹因與男友分手，即提議要搬來和原PO一起住，原PO便以每月5000元含水電的租金，分給妹妹一樓層。

原PO指出，妹妹後來認識一位新男友，便決定將對方帶來一起住，近期更與新男友在未婚狀態下生子。他透露，妹妹在生子後表示，希望與男友一同搬到外面共度三人世界，因此要求原PO把過去所收租金退還，或將房子權狀登記她的名字，否則自己會不斷騷擾原PO。

被此事困擾已久的原PO強調，在自己不答應妹妹的要求後，對方果真跑來原PO公司鬧，讓同事都曉得此事。原PO還分享，自己曾主動報警並詢問律師相關法律，無奈警方回覆此與民事相關，他們無權管理；律師則告知此為無契約租賃，若原PO隨意移動對方物品或換門鎖，恐被告強制罪。

原PO透露，因聽說妹妹男友是懂法律的警察，對方因此威脅原PO，在尚未答應她的要求前，原PO若說髒話或做違法的事，便要隨時提告。又無奈又氣的原PO表示，目前已三個月未收妹妹房租，且他不想拿出19萬元退還給妹妹，詢問網友有何方式可讓妹妹快搬出他家，避免對方持續白吃白住。

文章底下，部分網友建議原PO可將19萬元給妹妹後，要求對方不再打擾，「想辦法湊19萬讓他們搬出去應該是最好的解法」、「如果只花19萬就買斷手足親情，其實不貴，總比你接濟她一輩子來的強」。

也有網友積極給予原PO建議，「房子賣了，錢還你大姐、二姐，自己另找屋子吧」、「錄音，提告利用權勢恐嚇取財」、「房子沒有她的名字，那就可以告，只是真的像律師講的，通常都要等很久才會有消息。」原PO後續也在留言提及，目前房子仍在貸款中，全家也曾出面請妹妹搬家，不過對方仍強硬表示，要賴在此處，看誰先受不了。