婆婆不滿媳與前男友母親聯絡 女糾結問：會不會太無情？

許多人認為分手後，便不該再與對方有來往。日前，有位女網友在PTT上表示，自己和前任男友母親關係不錯，但目前自己已婚，而婆婆也待她很好。不過，婆婆卻希望原PO不要再與前任母親來往。減少與前任母親聯絡的原PO，開始認為自己會不會太過無情，發文詢問網友，婚後是否不該再與前任母親聯絡。

原PO透露，自己與前任男友的母親關係良好，彼此甚至會以媽咪和女兒互稱。她認為，之所以會這樣互相稱呼，是因為前男友較少回家關心自己母親。但原PO指出，目前自己已婚，所以婆婆希望她能不再與前男友母親往來，讓原PO不知如何平衡。

原PO強調，前男友母親與婆婆都待她不錯，原先她為不讓婆婆生氣，而減少與前男友母親聯絡。不過原PO透露，自己近期常想起前男友母親，並想前去探望對方，但又擔心婆婆知道後會不滿。陷入兩難的原PO詢問網友，結婚後是否再也不能與前男友母親有所聯絡，而減少聯絡的自己會不會太過無情。

文章底下，不少網友表示結婚後應要主動避嫌，強調婆婆都已主動表示不滿，就更不應該再去聯絡對方，「避嫌比較好，是對前任和前任的女友或老婆的尊重」、「婆婆在意的話就只能保持距離了」、「妳該關心的長輩是媽媽跟婆婆吧。」

也有網友持不同意見，認為可把對方視為長輩而非前男友的母親，「就當作是長輩，也還好吧」、「妳先生不介意就沒事」、「想去拜訪就去拜訪，當拜訪對自己好的長輩，沒什麼。」

少數網友則提供方法給原PO參考，「建議電話或line連繫關心就夠了」、「妳就說是個阿姨就好啦」、「她可以不用是前任媽媽嗎？例如認個乾媽？」