她約會憋不住尿濕褲！男友不責怪還幫清理殘局「認定一輩子！」 網：太閃了吧

愛情甜蜜蜜，通常男友做出那些浪漫舉動，會讓女人確定是可以走一輩子的男人，想緊牽他的手呢？日前有一名女網友發文分享自己的愛情故事，她表示自己是如何「認定一輩子的那個人」，過程雖有一點搞笑，卻意外引發網友共嗚。

有一名女網友在論壇Dcard上以「你認定一輩子的那個人」為題發文，她想請問大家是怎麼判斷「認定一輩子的那個人」，她憶起剛與老公交往時，有一次相約出遊，在高速公路上突然很想上廁所，由於太害羞，一直等到快憋不住才跟他說，他以超快速度下交流道，卻來到鳥不生蛋連超商都沒有，附近只有綠油油稻田的鄉下地方。

原PO表示，找逾20分鐘仍遍尋不著廁所，實在因為憋太久，就不小心解放出來了，當下覺得「真的有夠世界尷尬！恨不得找洞把自己埋起來」，後來找到公廁，趕緊換了件褲子。

原PO透露，當下他沒有責怪她弄髒車椅，還主動幫忙清理殘局，並關心她的身體，說憋尿多不好，下次想上廁所可以直接跟他説，不要害羞之類的。當下她就認定這個男人會跟她走一輩子。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「恭喜遇到好人，這個話題我女友也提過」、「可以安心犯錯的人，就是我喜歡的浪漫」、「看到大家都好幸福覺得好開心ㄛ」、「認定一輩子的那個瞬間，應該是我突然意識到他成為了我最好的朋友，他可以接住我的所有情緒，他可以一眼看出我的不開心，他可以成為我的快樂」、「就是不嫌棄你得一切」、「我看哭了，太羨幕了，閃瞎我這單身狗」、「看完嘴角都上揚了，羨慕原po」、「這篇真的是太閃了吧」。

不過也有網友不認同，表示「從單一事件判斷我覺得有點危險，頂多只能說這是個好男人，但未必可以走一輩子」。