她兼差跑外送成抓姦現場 男友偷吃被抓包竟掉頭就跑

一名女子因家中問題兼職外送工作，雖然捨棄與男友的假日約會時間，但男友都很暖心的鼓勵她並支持她，想不到某次外送時，竟撞見男友與另一名女生約會的場面，雖然她已與男友對到眼，但男友卻不接電話，甚至直接轉身離開。

一名網友在匿名公社發文表示，她因為家中變故，因此兼職外送工作，為此也捨棄與男友假日約會的時間，不過男友總是暖心的安慰與支持她，也鼓勵她「以後約會的時間還很多」，讓她以為遇到暖男。

想不到近日她外送時，正將餐點放在外送桌上，竟撞見男友與另一個女生手牽手要走出大門，她與男友對到眼，男友卻立刻拉起身旁女生的手並往回走。當時她立刻打電話給男友，她聽到手機響起，男友卻沒有接電話。

該網友表示，由於警衛告知不能進入大樓，害她急到快哭，訂餐的小姐下樓後，她與對方說明情況，訂餐人則好心的說要帶她進入大樓，然而她的男友早已不知去向，訂餐人也留下聯絡方式，好心的說會幫忙注意。

該網友崩潰表示，男友將手機關機，不願正面溝通此事，「我希望他講清楚，不要說愛我又讓我看到這種狀況，為了家裡的事我已經夠苦惱了，很難再承受這種打擊我過的很辛苦，一心想到他的支持就沒那麼痛苦，但還是希望他對我誠實」。

其他網友紛紛留言鼓勵她「男人只有零次與無數次，看清他就好，不要看輕妳自己」、「其實，都已經親眼看到了，你還想要他跟你如何解釋，是說你看錯了，還是我們分手吧！有什麼好說的呢？放手吧！下個男人會更好」、「我也是跟你一樣需要兼差跑外送，所以我選擇穩定單身這樣才不會遇到這種事情」。