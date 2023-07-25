尷尬的初夜！醫學系男友色色到一半「你有痔瘡欸」 網群笑：好解喔！

對女孩子來說初夜的性愛經驗，讓人緊張又期待，但通常都會跟自己想像的有些落差。日前有一名女網友發文表示，初次性行為就被醫學系男友揭隱疾，網友紛紛笑翻表示「好解」！

有一名女網友在論壇Dcard上以「做到一半的時候男友說我有痔瘡」為題發文，她表示跟現任男友交往半年，前陣子跟男友約好要一起色色，由於是第一次，所以其實蠻期待的，但又有點小害怕。

原PO透露，就在前陣子終於與男朋友訂好飯店，準備第一次色色，在前戲的時候男友突然探頭，對她說「欸！你有痔瘡欸」，此時，空氣瞬間凝結，她看著男朋友在她的雙腿間尷尬地微笑，她完全不知道要回答什麼，雖然之後就順順的做下去了，但當下真的有點冷掉。

原PO解釋，男友是唸醫學系的，可能是職業病才會這樣，但又覺得第一次就在這個尷尬的過程中結束，不知道該哭還是該笑，然後現在會不自覺地去摸摸屁股，深怕自己是不是真的有痔瘡，她想要問問看大家的男朋友也會這樣嗎？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人看完笑翻留言「好解喔！不能做完再說嗎」、「可憐的你，從此回想第一次就會想到痔瘡了，笨蛋男友」、「該不會順便做一下DRE」、「還好他不是停下來，說先幫妳開刀」、「有需要在ing的時候講嗎？好解」、「超好笑，還是你們直接診療一下，省掛號費」、「我男友也醫學系，我也有痔瘡，但他從來沒有這樣喔，是你男友自己真的太沒眼色，哪個正常人會在這個情況這樣講啊！傻眼」。

也有不少網友抓重點緩頰表示「可能你男友職業病上身，以為自己在幫病患檢查？雖然很解，但蠻可愛的」、「我覺得是因為他醫學系，覺得這完全沒什麼，但就是因為覺得沒什麼才這麼自然脫口而出」、「他是醫學系，這就是他的習慣跟關心，你可以主動跟他說下次不要在浪漫的時候幫你看診，講出來他才知道你的感受，對他來說不會解，只是一個跟喝水差不多的事情，可是對妳來說已經大海變成枯河了」。