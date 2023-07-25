老公外遇竟靠婆婆撐腰 人妻狀告小姑合作一計總算逆轉

結婚之後，婆媳間該如何相處，往往會牽涉到夫妻感情的好壞。如果丈夫做錯事情，婆婆卻選擇袒護對方，就可能造成困擾。近來在日本，就有這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名香織的30多歲女性，結婚三年後因為經濟上的問題，而必須搬去和夫家同居。然而住到夫家後，她明顯感受到婆婆過於溺愛丈夫，並且相當敵視香織。好比說有時買了高級食材做菜，卻都只給丈夫吃，沒留給香織的份。

後來，香織發現丈夫和一位已婚女同事外遇。當香織質問這件事情時，丈夫雖然承認確實有肉體上的關係，但卻辯解說對方幫忙出了工作應酬費，所以以此方式「肉償還錢」。儘管明顯是狡辯，然而婆婆卻接受了這個說法，要香織把不滿都吞下去。

香織嚥不下這口氣，於是她將這一切經過，透露給小姑姑知道。好險小姑姑還是明理人，瞭解到香織的遭遇後，兩人便決定攜手合作，趁著家族聚會的時候，一口氣把事件通通曝光。結果大多數夫家的人，都對香織的狀況感到同情，香織於是乘勢決定分居，並考慮在之後徹底離婚脫離夫家。