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「一起睡怎麼了？」婆婆常突然帶小姑兒來打擾 網建議：叫他們睡旅館

聯合新聞網／ 綜合報導
網友對婆婆經常臨時打擾，感到困擾。示意圖／ingimage
網友對婆婆經常臨時打擾，感到困擾。示意圖／ingimage

許多人認為結婚不只是兩個人的事，更須經常與對方家庭相處。日前，有網友在臉書社團「匿名2公社」表示，婆婆時常在未告知的情況下，來住她家。但最讓原PO苦惱的是，婆婆每次都會帶著小姑的高中兒子一起來住，讓家裡有兩個女兒，且僅有兩間房間的原PO感到困擾，詢問網友如何解決。

原PO透露，婆婆喜歡在未告知她的情況下，直接跑到家裡，並經常到晚上才臨時決定要住在原PO家。她表示，婆婆除了經常突然到訪外，每次更喜歡帶著小姑的高中兒子一同前來，讓原PO感到困擾。

原PO指出，自己家裡僅有兩間房間，過去因小姑兒子和自己女兒尚年幼，因此會讓婆婆、小姑兒子和自己女兒，以睡床與打地鋪的方式睡在同一間。但原PO強調，目前小姑兒子已讀到高中，且兩個女兒也為國中生，不應再共睡一間。

為保持女兒們的隱私，原PO決定讓女兒們與她和丈夫一間，另一間讓給婆婆和小姑兒子，此話一出，卻讓婆婆與丈夫向原PO直問：「都是一家人！睡一起有什麼關係」。

原PO補充，婆婆在聽到她的決定後，表示明白原PO不喜歡她前來打擾，但自己只想與孫子聊天，且過去也共睡一間，不解原PO為何現在要求要分開睡。雖然最後原PO女兒出來緩頰，但仍讓她感覺丈夫與婆婆認為自己小題大作，因此發文吐槽自己婆婆的壞習慣。

貼文一出，底下網友幾乎一面倒支持原PO的想法，「妳的堅持是對的，自己的女兒自己保護」、「妳沒錯，是她的觀念有問題」、「妳是對的！以前的家長真的沒有這種觀念，媽媽一定要保護好女兒不暴露在熟人性侵的危險之中」、「界限感不清楚會讓小孩覺得這樣是沒問題的，就會降低很多戒心，還好小女兒有出來說話，不然他們真的會覺得就妳一堆意見。」

也有部分網友提供原PO方法，「既然奶奶是想看孫女，那就常帶女兒老公回婆家讓女兒看奶奶。下午三、四點再回家，也是個兩全的辦法」、「我建議妳找一個住家附近的旅社讓他們住，就說家裡房間不夠」、「小姑的兒子可以睡沙發，或在客廳打個地鋪。」

婆婆 房間 家人

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