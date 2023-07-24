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不知媳婦打算離婚 媳問：婆婆正規畫明年全家出國旅遊怎麼辦

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因打算與丈夫離婚，苦惱如何向婆婆說明，拒絕全家明年出國旅遊計畫。示意圖／ingimage
原PO因打算與丈夫離婚，苦惱如何向婆婆說明，拒絕全家明年出國旅遊計畫。示意圖／ingimage

當婚姻讓人感到疲憊，不少民眾會選擇離婚。日前，有網友在Dcard表示，自己目前打算離婚，並在法律諮詢中。但婆婆因不知道自己有離婚的決定，正規畫著明年初全家出國旅遊，還在群組確認大家時間，安排機票。原PO因此苦惱，發文詢問如何讓婆婆取消自己的機票。

原PO指出，因為在婚姻有自我消耗的感覺，與先生多次溝通無效後，決定離婚。她補充，面對離婚的決定，丈夫堅決不簽字，讓她目前正在法律諮詢中。然而原PO表示，婆婆現在計畫著明年初全家出國旅行，並在群組確認大家時間和安排機票，讓有離婚打算的原PO壓力倍增，不知如何開口。

原PO認為，自己已決定離婚，因此想拒絕婆婆幫忙訂機票。但她也表示，婆家親戚待她很好，加上婆婆尚未得知自己有離婚的決定，讓她苦惱有何方法可拒絕婆婆協助訂購機票。

文章底下，吸引許多網友提供原PO可用何種藉口拒絕婆婆，「說那段時間有其他行程，請她先幫其他人訂，妳會自己跟上。不要為了這個提早講（離婚），不知道有沒有影響到妳的部署」、「說明年出國這個時間點有工作上的安排，沒辦法參加」、「妳媽去算命說妳明年不宜遠行」、「先用委婉的方式取消機票，然後慢慢攤牌。」

也有網友建議原PO可主動向婆婆告知自己有離婚的打算，「早講晚講都要講，乾脆現在講，如果他們真的對妳好，應該是傾聽妳的想法，然後不會勸和，尊重妳的決定」、「請準前夫去講」、「早晚都會知道你們離婚，直接讓她知道不就好了嗎？」

Dcard 出國旅遊 離婚

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