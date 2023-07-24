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她想染特殊髮色 禮貌詢問男友被反問「想當8+9妹？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己想染特殊髮色卻被男友問是不是想當8+9。示意圖／ingimage
一名女網友表示自己想染特殊髮色卻被男友問是不是想當8+9。示意圖／ingimage

髮型的變化不只能修飾臉型、為外貌加分，也能改變一個人的氣質，因此許多人會依靠燙、染髮的方式來改變自身造型。不過日前一名女網友發文表示，自己第一次出國想染特殊髮色，詢問男友意見後卻被男友反問是不是想當8+9，讓她很是挫折。

原PO在Dcard上發文，表示自己本身很喜歡染頭髮，但以前受限於經濟因素久久才會染一次，不過顏色都以棕色、深紫色等深色系居多，鮮少染淺色，這次因為第一次出國，想要嘗試特殊色，而在告知男友後，男友卻表示只能接受淺色，即使原PO苦苦哀求也始終不同意，還反問她「妳想當8+9妹？」讓她委屈詢問網友「染這顏色真的很8+9嗎」。

許多網友看完後感到十分憤怒，「幹嘛還拜託，很卑微耶」、「他出錢嗎？不是的話染什麼顏色為什麼要經過他同意」、「頭髮顏色還要經過他同意，現在問題不是像不像8+9，是妳也太卑微了吧」、「妳是談個戀愛腦袋全是粉紅泡泡嗎？談這什麼垃圾戀愛，染個頭髮還要低聲下氣用求的？」、「髮色可以換，男友也可以，搞什麼染個頭髮還要拜託他」。

也有不少網友十分支持原PO，「寶貝，頭髮是妳自己的，只要不傷害到其他人，想染什麼色就染什麼色，而且這個顏色很美，一點也不會+9」、「真的很好看！一定要染」、「我也想染這個髮色！超美的，而且我也是找這張參考圖」、「這個顏色超好看，在路上會回頭看的那種」、「這個超級好看很有氣質」。

頭髮 髮型 兩性關係

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