公婆拿房貸款養老⋯人妻被逼「拿錢幫還款」想買也不給 網1理由分析：超級虧

一名人妻在Dcard哭訴「被老公家人情勒一起繳房貸」，她和老公每月薪資相加有15萬元，最近計畫要買房和生孩子，但老公家人因為財務規劃不好導致要把房子拿去貸款養老，要求夫妻倆一起幫忙還房貸，但夫妻二人早已沒有餘裕可以負擔，甚至想辦法「要我繳房貸，就把房子賣給我」卻遭拒，即便老公盡力回絕卻還是抵不過老人家的軟磨硬泡，最終她與老公妥協每月給1萬元，但買房生子的計畫遭中斷讓她相當苦惱，貼文引來一名網友精闢分析，直言千萬不能答應出錢幫忙。

人妻表示公婆因財務規劃不好弄到需要把房子拿去貸款養老，但自己根本無力負擔貸款，便要求原PO夫妻倆幫忙還款，「老公的弟弟本來收入就不高，能不跟家裡要錢已經是萬幸，他們兩老一個退休，一個再5年退休，結果就把腦筋動到我們頭上，因為他們知道我們兩個算是比較會賺的」。

原PO表示老公已經盡量在「擋」，但老人家三不五時的軟磨硬泡也讓他不太想回老家，「我就不懂孩子都長大成人也結婚了，為什麼長輩會覺得提出這種要求很合理？」她坦言和老公在規劃開銷時根本沒想到會有這一天，也沒有餘裕可以幫忙，甚至提出條件「要我繳房貸，那就把房子賣給我」，但對方卻不情願。

她無奈表示，「要是幫忙繳房貸，能養的孩子就少一個，但老人又會哀叫『不幫忙繳，未來沒地方住』、『把孩子辛苦養那麼大，卻都不懂得回報』」，目前原PO妥協每月拿1萬元給長輩，但剩下不足要老公弟弟和長輩們自己想辦法，「遇到這種問題，大家會怎麼辦？」

貼文一出，有許多網友留言「妳的方法很好，先把家庭顧好，守好自己的財務界線」、「能給孝親已經是不錯的兒女媳婦了，除非父母願意把房子過到妳老公名下，否則幫忙繳貸款根本是不合理」、「應該是你們跟老人家買房子比較合理吧，拿去貸款也貸不到多少，畢竟長輩年紀不小了」，更有一名網友點出「幫忙付房貸不合理，因為以後變遺產房子還要和兄弟分，如果他們不賣妳真的不要幫忙」。