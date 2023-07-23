手機見一幕！冷淡男友態度大變「想結婚」 網勸妹子快逃：目的性太強

談感情難免會在意對方有多少資產，不過若是因為錢的問題把關係弄僵，那就得不償失了。近日一名女網友發文透露，和交往三年的男友感情有點變淡了，不過對方發現她投資賺了300萬後，態度整個180度大轉變，還一度提及結婚，讓女子感覺很複雜。貼文一出，也引發底下留言熱議。

原PO在Dcard發文表示，日前和男友還有一群朋友去居酒屋吃飯，大家開始聊投資，當中有人就開始炫耀自己賺了多少錢，還開APP證明給大家看，因為喝了一點酒，原PO也湊上去說自己也有賺，並且打開APP證明，沒想到對方看到後，就大聲的喊出：「300萬，妳也賺太多了吧！」

怎料自從那次之後，男友對她的態度突然大轉變，不但訊息回很快，原PO有問題也馬上幫忙解決，還以為回到熱戀期，她認為男友之所以會有這樣的轉變，就是因為自己投資賺300萬，「因為他有幾次有意無意會提起，『妳很會投資欸』、『之前怎麼都不說』、『妳真的有那麼多錢喔』…聽了覺得有點可怕。」

原PO表示，其實自己根本不太懂股票，平常是媽媽在幫忙操盤，媽媽之前就有提醒過，不要把資產數字跟另外一半講，所以平時兩人雖然會聊工作的事，但都沒談到股票，想不到男友這麼有興趣。「他變得很殷勤呵護，甚至還跟我提到要結婚，但不知為什麼我有種很煩躁的感覺，覺得好像很刻意，到底該怎麼辦？」

對此，網友紛紛表示，「如果是我好像也會覺得圖謀不軌，不過會不會這樣也是比較好，至少提早看清」、「難道現在交往不看星盤、命盤，是看開盤、收盤嗎」、「目的性太強的我不行耶，這種太刻意會想逃」、「叫他也開他的投資損益給妳看啊，感情上就是要透明」、「才300萬他就轉變態度成這樣，阿之後別人拿500萬他馬上跟妳分手是不是」、「交往期間真的不要有金錢糾葛，好像一切都會變得很麻煩」、「好可怕，這種要分」。