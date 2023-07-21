女兒男友賴她家2個月！冷氣開24hr、1周只洗1次澡 母崩潰：要怎麼趕？

俗話說請神容易、送神難。一名就母親表示，女兒的男友賴在她家快兩個月，不僅把家當作旅館，吃飯還得三催四請，整天游手好閒，只會窩在房裡打電動，且好幾天才洗一次澡，身上的臭味讓她和老公快崩潰，想趕走對方又怕得罪女兒，無奈求助網友們，「該怎麼做才可以趕走這個寄生蟲，而又不跟女兒翻臉呢？」。

該名母親在匿名公社抱怨，女兒男友借住家中已經快兩個月，沒工作但也完全沒有想去找工作的念頭，只會躲在女兒房間打電動，冷氣開24小時不關，午晚餐還得三催四請才願意出來吃。但最令她受不了的是，對方衛生習慣很差，一星期才洗一次澡，身上的臭味超級重，讓她跟先生好幾次都被燻到飯快吃不下去。

原po無奈表示，「看不慣還不能唸，說幾句就去跟我女兒告狀」，時常造成她與女兒吵架，連先生也很反感，多次都想趕他走，可偏偏女兒愛他到不行，不願對方離開。由於女兒是獨生女，原po便一直忍耐，因為擔心鬧翻會導致母女關係破裂，所以讓她相當苦惱，只好發文詢問「我該怎麼做，才可以趕走這個寄生蟲，而又不跟女兒翻臉呢？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「不用弄吃的給他們吃，吃飯點到你們提早吃飽出門，他餓就找女友要錢，久了女生就受不了」、「趕快將寄生蟲趕出去吧！寧可現在跟女兒翻臉，也不要讓女兒一輩子吃苦」、「聽了都覺得噁心，約法三章，做不到就滾出去，女兒拒絕也請她一起出去」、「不能找到男生家裡的人，把這隻蛀蟲帶走嗎」。