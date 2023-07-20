快訊

傳住戶違規裝冷氣鬧人命？新北市府釐清肇責 是否合規看這點

台積電熊本廠量產進度超前美國廠 廠商曝「美國工人真的很難搞」

女住男方家沒幫做完家事惹怒男友 網直言：住免錢就要幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇詢問，「女生住男方家是否一定要協助做家事」。示意圖／ingimage
網友好奇詢問，「女生住男方家是否一定要協助做家事」。示意圖／ingimage

有些情侶為了提升感情，會選擇以同居了解對方。日前，有網友在PTT表示，有一女生與男友、男友爸媽同住，對方僅有一要求「希望偶爾幫忙做家事」，但女生從小沒有做家事習慣，儘管已努力改變，卻被男友在某天發現自己母親在摺衣服，女友卻躺在房間玩手機，兩人因此吵架，這讓原PO好奇詢問網友，「女方住男方家裡做家事的必要性？」

原PO說明，女方目前住在男方家，但因男方父母將女方視為家人，所以家裡開銷從未讓女方出錢，男方爸媽也表示，希望女方可協助做家事、顧家即可。不過原PO補充，女方從小無做家事的習慣，努力改變後，開始會在固定放假時協助做家事，下班後也會與男友家人輪流分擔。

原PO透露，儘管女方有幫忙做家事，卻也只會曬衣服和摺衣服，其他掃地、拖地等家事，要等男方主動邀請女生一起完成，女方才會幫忙。原PO指出，男方父親行動不便，母親則是在朝九晚五的餐飲業工作，在女方未住進男方家前，大部分家事會由男生和男方妹妹負擔。

原PO表示，近期男方妹妹因談戀愛較少回家，因此家事也主要落在女方和男方身上。後來某天，男方媽媽與女方同時放假，女方當天曬完衣服後，未將衣服摺好反倒將其放置一旁，便跑回房間滑手機。原PO透露，男友回家發現自己母親在摺衣服而女友卻在玩手機，認為女方行為不妥，直言「不應該把家事拖到後面才做！」

因為男方的指責，讓女方也開始不開心。原PO說明，女方認為自己並非沒有幫忙做家事，且對方妹妹因談戀愛不在家，使自己做家事次數變多，導致心理不平衡。原PO表示，兩人最後以冷戰收尾，故想詢問網友對於女生在男方家裡幫忙做家事是否必要。

許多網友紛紛認為，雖然做家事不是女生義務，但文中女方行為仍不恰當，「住別人、吃別人、用別人，結果用懶惰回報」、「女生真的不要去住人家家裡，真的要住就付房租水電，減少不必要的麻煩」、「長期住的話還是要（分攤家務）喔，因為不算客人了。」

不少網友也建議文中情侶可以考慮搬出去住，避免未來糾紛，「不要一起住就沒事了」、「為了這種小事看臉色，以後日子更難過」、「女方還沒結婚就不要住進男方家裡，問題解決。」

PTT 父母 兩性關係

延伸閱讀

沒穿內褲下樓拿外送！男友氣到罵人 妹子委屈：不想打斷透氣大業

10年夫妻觀念落差大怎解？ 她每遇事向店家反應卻引來夫不耐

就愛偷用東西 媳怨「毒姑」誤喝排便飲仍不改惡習

男友崩潰！理工女友要求愛愛要數500下 網笑翻：我都背心經

相關新聞

女住男方家沒幫做完家事惹怒男友 網直言：住免錢就要幫忙

有些情侶為了提升感情，會選擇以同居了解對方。日前，有女網友在PTT上表示，有一女生與男友、男友爸媽同住，對方僅有一要求「希望偶爾幫忙做家事」，但女生從小沒有做家事習慣，儘管已努力改變，卻被男友在某天發現自己母親在摺衣服，女友卻躺在房間玩手機，兩人因此吵架，這讓原PO好奇詢問網友，「女方住男方家裡做家事的必要性？」

和母親在家全職育兒摩擦多 二寶媽後悔：早知道送公托

每個家庭的育兒方式不同，日前有一名母親在PTT上分享，目前育有兩子，分別為4歲與1歲，原PO請了一年育嬰假在家與娘家母親一同照顧孩子。但由於兩人教養方式不同加上無數的生活摩擦，讓原PO苦喊，明年絕對將孩子送公托，並好奇請教網友有無相關經驗。

【童言童語】江華榮／冰淇淋沒有生螞蟻

家裡出了個小懶惰，老是把吃剩的冰淇淋到處亂放，每次都得出動家人善後。這天，孫子的老毛病又犯了，將冰淇淋紙盒放在茶几上，我...

【親子教養】胡嘉偉／金庸為我家帶來的寓教於樂

寓教於樂，可以有很多條路徑。

【2023第三屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】劉恩豪／看門石

●此文以父親和妹妹之間充滿張力的對話開場，引人入勝，接著作者交代看門石的歷史故事及象徵意涵：從歷史來看，藉由作者簡潔的敘...

一句好話

新手靠經驗變老手，所以多做就對了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦