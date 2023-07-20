女住男方家沒幫做完家事惹怒男友 網直言：住免錢就要幫忙

有些情侶為了提升感情，會選擇以同居了解對方。日前，有網友在PTT上表示，有一女生與男友、男友爸媽同住，對方僅有一要求「希望偶爾幫忙做家事」，但女生從小沒有做家事習慣，儘管已努力改變，卻被男友在某天發現自己母親在摺衣服，女友卻躺在房間玩手機，兩人因此吵架，這讓原PO好奇詢問網友，「女方住男方家裡做家事的必要性？」

原PO說明，女方目前住在男方家，但因男方父母將女方視為家人，所以家裡開銷從未讓女方出錢，男方爸媽也表示，希望女方可協助做家事、顧家即可。不過原PO補充，女方從小無做家事的習慣，努力改變後，開始會在固定放假時協助做家事，下班後也會與男友家人輪流分擔。

原PO透露，儘管女方有幫忙做家事，卻也只會曬衣服和摺衣服，其他掃地、拖地等家事，要等男方主動邀請女生一起完成，女方才會幫忙。原PO指出，男方父親行動不便，母親則是在朝九晚五的餐飲業工作，在女方未住進男方家前，大部分家事會由男生和男方妹妹負擔。

原PO表示，近期男方妹妹因談戀愛較少回家，因此家事也主要落在女方和男方身上。後來某天，男方媽媽與女方同時放假，女方當天曬完衣服後，未將衣服摺好反倒將其放置一旁，便跑回房間滑手機。原PO透露，男友回家發現自己母親在摺衣服而女友卻在玩手機，認為女方行為不妥，直言「不應該把家事拖到後面才做！」

因為男方的指責，讓女方也開始不開心。原PO說明，女方認為自己並非沒有幫忙做家事，且對方妹妹因談戀愛不在家，使自己做家事次數變多，導致心理不平衡。原PO表示，兩人最後以冷戰收尾，故想詢問網友對於女生在男方家裡幫忙做家事是否必要。

許多網友紛紛認為，雖然做家事不是女生義務，但文中女方行為仍不恰當，「住別人、吃別人、用別人，結果用懶惰回報」、「女生真的不要去住人家家裡，真的要住就付房租水電，減少不必要的麻煩」、「長期住的話還是要（分攤家務）喔，因為不算客人了。」

不少網友也建議文中情侶可以考慮搬出去住，避免未來糾紛，「不要一起住就沒事了」、「為了這種小事看臉色，以後日子更難過」、「女方還沒結婚就不要住進男方家裡，問題解決。」