和母親在家全職育兒摩擦多 二寶媽後悔：早知道送公托

每個家庭的育兒方式不同，日前有一名母親在PTT上分享，目前育有兩子，分別為4歲與1歲，原PO請了一年育嬰假在家與娘家母親一同照顧孩子。但由於兩人教養方式不同加上無數的生活摩擦，讓原PO苦喊，明年絕對將孩子送公托，並好奇請教網友有無相關經驗。

原PO說明，她目前已向公司請一年育嬰假，因此與母親協議住在娘家，對方也同意協助照顧小孩。她補充，每月會給母親2萬元的照顧費，再額外加上1萬元生活費，此外奶粉、尿布、小孩用品等會自行準備。

然而，原PO卻經常與母親發生衝突。原PO舉例，初期嬰兒作息較不穩定，使她半夜無法入眠，隔天會休息到中午過後才走出房門，母親卻不斷指責原PO，「都不懂要調小孩作息，睡的亂七八糟的」。除此之外，她表示較小的孩子很黏自己，導致母親認為原PO僅照顧1歲的孩子，而忽略4歲的小孩。

原PO繼續分享，她後來也發現自己較未能顧及到4歲的孩子，因此會盡力給予陪伴，卻反倒讓1歲的孩子開始哭鬧。聽到孩子的哭鬧聲後，卻使母親進一步質問她，怎麼讓孩子哭成這樣，強調都是原PO平時只陪他，才讓1歲的小孩這麼黏原PO。

原PO透露，每天只要自己起床，母親便會開始追劇和吃早餐，並表示那是她的休息時間，將兩個孩子交給原PO照顧，原PO指出，當她想休息時，對方也會立刻將孩子帶到房間，表示孩子想找媽媽。

原PO補充，原先決定請母親幫帶小孩是因為母親對小孩很好、會煮健康餐給小孩吃，也擔心小孩在外太活潑，不方便給他人帶，才選擇與母親共同照顧小孩。她表示，雖然母親平時會協助洗衣、煮飯等，但種種的行為仍讓原PO覺得精疲力盡，甚至因此與母親大吵一架。原PO最後感嘆，明年絕對要抽公托。

許多網友則留下建議，並分享過去育兒經驗，「搬回自己家至少妳現在煩惱的事情都馬上解決，剩下的顧小孩托嬰家事什麼的至少都是花錢就能解決的」、「試試看離開媽媽自己帶，妳會更自由，小孩送幼兒園一整個海闊天空」、「兩個都送出去！遲早要上學的，阿嬤當成後援就好」、「只要不是頂級私幼，一個月2萬以內的一定找得到而且可以馬上送」。