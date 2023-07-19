就愛偷用東西 媳怨「毒姑」誤喝排便飲仍不改惡習

結婚後不只婆媳關係容易出現狀況，姑嫂問題也常常是許多女性的難題。近日有女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」分享，小姑經常未經原PO允許，擅自使用她的東西，事後原PO也告知對方要改正行為，無奈「毒姑」仍會持續類似行為。儘管原PO十分生氣，但對方是丈夫唯一親人，讓她只好發文詢問網友，有何方法可阻止小姑再偷用東西。

原PO文中忍不住都將小姑稱為「毒姑」，並透露毒姑經常未事先告知，就使用原PO東西，令她非常不滿。原PO舉例，因為自己皮膚較敏感，所以保養品和洗面乳會特意挑選品牌，價格也較昂貴。某天，原PO卻發現自己剛買的乳液一下就快被用完，才意外發現是毒姑一直在偷用原PO的東西。

事後，原PO也迅速向對方好聲好氣說道，「如果想用可以跟我說，我可以幫你買一罐」，卻反被對方回覆太貴、捨不得買，讓原PO在文章中怒問「用我的就不會心疼？」

原PO再舉例毒姑離譜行徑，她表示對方會常常將自己冰箱的食物吃掉，曾經原PO為好好享受晚上看劇而特意買了一組冰淇淋，卻在打開冰箱後發現毒姑再次未經過允許就將冰淇淋吃掉，讓原PO相當生氣。

原PO補充，對方更曾經將她冰在冰箱的排便飲一飲而下，隔天瘋狂跑廁所的經驗。她強調，自己並非小氣，只是特別討厭他人擅自使用自己的物品，但毒姑是丈夫唯一親人，因此原PO苦惱詢問網友如何讓毒姑再也不偷用她的東西。

文章一出，部分網友建議原PO向丈夫說明情況，「唉～這時候隊友就很重要了，總不能一直讓妳委屈，還是要跟老公好好討論這個問題」、「像這種事我就會直接跟老公要錢賠我，不值得因為這樣而生氣。人家是手足，有血緣的。」

許多網友則紛紛向原PO提出解決方法，「分開住，不然會越來越嚴重的」、「房間內備一台冰箱比較快」、「我會把自己東西或房間鎖起來，跟老公說，房間是個人隱私的地方，不要讓別人進來！」、「監視器可以治百病。」