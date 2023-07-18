妻都只點兩人份餐點引夫怨「兒沒飯吃」 網笑：你賺得不夠多

許多夫妻在家務分配與經濟考量上有所取捨，因此有些人會選擇全職在家顧小孩。不過日前有網友抱怨，他老婆全職在家帶孩子，卻每天要求吃好料，而且每次都只點兩人份，不顧5歲兒子有沒有吃飽，讓他無奈表示「為什麼不能吃平價的餐點？每次我都捨不得兒子餓，給他吃我的餐點，搞到最後我餓肚子」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他老婆在家帶小孩很辛苦，但是每天都要求要去餐廳吃飯，餐餐都要吃火鍋、壽司、快炒、拉麵跟早午餐，而且兩人育有一兒，每次卻都只點兩人份，他問老婆「要不要點兒子的餐點？」老婆都回應「不用，吃我們的就好」。

這讓原PO不捨，指出「我不想讓兒子吃不飽，所以到頭來都是我把自己的餐點給兒子，然後我沒得吃，寧願自己餓也不要讓兒子餓」。他抱怨「老婆為什麼不能吃平價一點的小吃？而且念她又不高興，還要擺臉色」。

對此，網友建議原PO，「不是多賺一點，就是跟老婆討論清楚支出問題」、「你賺的不夠她吃？那應該要檢討一下自己，並且想看看為什麼要選這種人當老婆，兒子都5歲可以唸幼稚園了，請她去工作」、「再點一份給兒子就好了啊，自己選的老婆」、「5歲很能吃了耶，為什麼小孩沒得吃啊？帶小孩其實比上班累，你考慮去跑外送多賺點錢吧」、「結論就是你要多賺一點，不然就繼續自己餓肚子吧」、「5歲其實可以送去上學，讓老婆去上班了」。