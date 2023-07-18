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結束16年婚姻！離婚當天老公包16顆水餃惹哭她 眾人紛猜用意

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露離婚當天，老公還包水餃給她吃，讓她難過地邊吃邊流淚。 圖擷自爆廢公社二館
原PO透露離婚當天，老公還包水餃給她吃，讓她難過地邊吃邊流淚。 圖擷自爆廢公社二館

許多人都期盼找到人生的另一半，能夠攜手走一輩子，但當感情生變、走不下去的時候，離婚就成了唯一的選擇。一名女網友在臉書發文，表示離婚當天，老公特地包了16顆水餃給她吃，讓她邊吃邊流淚，而貼文也讓不少人看了心酸酸。

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出一盤水餃的照片，並且發文寫道「離婚當天，老公包了16顆水餃，因為我們結婚16年，盡在不言中」，有人就詢問是否這盤水餃也有故事？原PO回覆表示「正確，邊吃邊流眼淚」。

眾人紛紛留言安慰，「至少他還擔心妳會餓到肚子」、「好聚好散吧」、「至少你們是和平分手離婚，很多要離都離不掉」、「妳不需要加醬油，妳的醬是眼淚」、「他其實心中是有妳的」、「加油，希望未來你們都能各自成長過得更好」、「水餃應該是有故事的…只能說祝福你們都各自成就兩對戀人」。

也有網友猜測原PO老公的用意，「因為雖小（倒楣的意思）十六年？」、「老公還是有心，要不吃完水餃再考慮一下？」、「意思是『不然再睡一覺，考慮一下好嗎？』水餃水餃，睡覺睡覺」、「或許把16年的回憶一顆一顆的吃掉，消化掉回憶，再重新出發」、「象徵16年的互相包容？」、「水餃內餡包涵了16年的種種回憶」、「16年的酸甜苦辣」。

其中一名網友形容「婚姻就像是顆水餃，『包容』，因為餃子皮，可以好好包容餃子餡，它們才可以緊緊地結合在一起，餃子經過開水煮、滾、燙，最後才能夠變成一個香噴噴又白胖胖，最好吃的餃子；沒有『包容』，一煮就散光光」。

爆廢公社 離婚 水餃

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