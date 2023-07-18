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出遊日本團費一人4萬元 男嘆：要怎麼開口向女友要錢

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅遊示意圖。圖／ingimage
日本旅遊示意圖。圖／ingimage

交往期間，有些情侶習慣在付錢時採AA制，有些情侶則習慣替對方出錢，一人包下所有花費。日前，有網友在「匿名2公社」表示，他習慣在約會期間替女友出錢，且認為男方若開口向女方要錢很丟臉。不過，原PO近期打算與女友去日本遊玩，每人團費4萬元，對原PO負擔較大，他因此詢問網友，情侶一起出國的費用應如何分擔。

原PO認為，交往時若男方主動開口向女方要錢，是一件很丟臉的事情，因此他在約會期間從來不會開口向女方要錢，並舉例吃飯、喝茶、看電影、國內旅遊等花費，皆由原PO替女方出錢。

近日，原PO計畫與女友一同去日本遊玩，並事先替女方付一人4萬元的團費。「我希望各自負責自己的團費，但又不知如何開口，因為我從來沒有開口跟女生要過錢。」原PO說明，出國旅遊花費較大，不應全由男方負責，但對方卻看起來並無還錢的想法，詢問網友應怎麼向女友開口表達想法，並好奇其他情侶如何負擔出國旅遊的花費。

貼文底下，吸引許多網友分享看法，並建議原PO應直接向女方開口，「說我戶頭錢不夠，請她給錢」、「直接說吧！如果三觀真的不合，剛好這時候看清」、「就順口的跟她說團費總共多少，晚上要跟她拿，隔天要付了」、「直接說，我已經先幫妳出團費了，看她有沒有反應。如果只是一句謝謝，你就說出國吃東西就交給妳了。」

也有網友認為原PO太過逞強，指出原PO在付團費前就應與女方討論花費問題，「付錢之前就應該先說好，事後說的話容易打壞感情…」、「出國費用高，是不是應該事先討論，不是付掉再來心裡不舒服，至少我個人是這麼覺得啦」、「你沒事前跟她說好，她以為你要付啊…，現在講說不定她大翻臉。」

出國旅遊 情侶

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