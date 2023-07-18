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薪資全交給媽保管！12年後驚見百萬存款只剩X萬 女兒知真相後崩潰…

香港01／ 布萊恩／報導
有女網友月薪2.3萬，過去12年把薪金全部交予媽媽保管，沒料到戶口竟然只剩5萬，令她相當難過。記者林澔一／攝影
有女網友月薪2.3萬，過去12年把薪金全部交予媽媽保管，沒料到戶口竟然只剩5萬，令她相當難過。記者林澔一／攝影

有媽的孩子像個寶？有女網友在網上發文，她月薪2.3萬元，過去12年把薪資全部交給媽媽保管，然而直至結婚前向媽媽取回保管的金錢，原以為存了逾百萬，結果卻發現戶口竟然只剩5萬元，原來媽媽一直有擅自使用這些存款，真相令她相當崩潰難過，又猶豫婚後是否要如實向媽媽透露自己的工作收入，嘆道「生活壓力也很大」。

網友看後都同情原po遭遇，建議「如果不想撕破臉就不用說實話，現在的時空背景不同，觀念要改變，而不是一再接受情緒勒索」。

該女網友於FB群組「匿名2公社」發文講述事件，表示由於相信媽媽的話，過去12年把薪資、存摺、提款卡全部交予媽媽保管，每月只留4,500元用作餐費及油錢。

原po又說，雖然媽媽提醒她4,500元不夠用可以再說，「但我從來不敢說，常常餓肚子也不願跟她拿，記得有次要去燙髮，請媽媽幫我領3,000元出來，結果被罵浪費錢」。

這樣一保管就是12年，扣除每月4,500元活費，估計12年存款多達266萬元，不料現實卻不如預期。她表示，直到結婚前向媽媽取回保管的金錢，結果讓她傻眼，原來媽媽一直會用這些存款，「打開存摺看到總存款只剩5萬元，真的讓我難過了好長一段時間。媽媽當年說了一句話：『現在妳把錢交我管，將來妳會感謝我！』結果12年後，怎麼知道會…」。

原po感嘆，因為其父母觀念，「就是認為孩子賺錢給父母本來就是應該的」，令她出嫁後每當媽媽問起其工作收入，都陷入兩難，「我總是不知該不該誠實回答，因為我們夫妻還有房貸、車貸、家庭開銷跟兩個小孩要養生活壓力也很大…」。

貼文引來網友熱議，不少人同情原po遭遇，「如果不想撕破臉就不用說實話，現在的時空背景不同，觀念要改變，而不是一再的情緒勒索」、「愚孝」、「要怎樣都其次，沒有事先講真的不行」。也有網友分享類似經歷，「妳媽還肯騙妳，我媽是直接勒索！不給錢就滾出去…」、「小時候的紅包錢，我媽說要保管，但從此沒有下文」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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