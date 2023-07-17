近30歲母胎單妹妹開「7條件徵對象」 哥哥嫌棄：標準也太高

每個人對另一半的條件都不相同。有一名男網友表示，他妹妹對未來對象的要求條件為身高175以上、長得順眼、學歷要國立大學以上、年薪破百萬等等，但原po則認為妹妹條件普通，又是棉花糖女孩，感覺妹妹「認不清自己的條件」，已經母胎單身到快30歲，此文一出引起網友兩方熱議。

一名男網友在Dcard發文指出，妹妹對於另一半的條件是身高175以上、身形瘦瘦的、長得順眼、學歷要國立大學以上、年薪破百萬、要體貼溫柔，有時間陪她聊天。而妹妹自己是國立地名大學歷史系畢業，目前月入3萬多，身高150公分、體重60公斤，長相普通，是一個棉花糖女孩。

原po表示，以前有3個男生追她，其中兩個是89、一個是胖男，長的都不怎麼樣，完全不符合妹妹條件，結果就母胎單身到現在快要30歲，自己也越來越著急找不到對象，原po表示，感覺妹妹都沒認清楚自己的條件如何，符合她條件的男生，恐怕也很多競爭對手。

此文一出也引起網友熱議，有人認為妹妹不用委屈自己，「我覺得她要求條件可以再更多更高，千萬不要委屈了自己」、「不用特別認清呀…她有她的理想，找不到也不會死掉」、「沒差吧，頂多就是單身而已，寧缺勿濫」、「不用認清啊，每個人有自己的擇偶權，交不交的到就是她的事」。

也有人挺原po說法，「建議直接找外國人，比較有人愛這種款，台男大多配不上你妹」、「除非臉真的很好看，否則...講好聽一點是棉花糖女孩，事實就是胖啊」、「感覺不止競爭對手多，選擇還很少」、「再次重申，女人活在幻想，男人活在現實」、「一堆龍妹，對象條件都開超高」。