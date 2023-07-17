逾35歲生育10年前的1.7倍 產前遺傳診斷3%異常

台灣生育年齡35歲以上人數創下10年前的1.7倍，國健署統計，去年補助產前遺傳診斷3萬3091件，34歲以上孕婦利用產前遺傳診斷補助者，約935件診斷發現異常個案，占整體3%。

據內政部去年人口統計，國內女性生育平均年齡為32.4歲，其中35歲以上者達3成以上，是10年前的1.7倍，晚婚、晚孕成趨勢，孕程及生產風險隨之增加。衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿呼籲年齡超過34歲孕媽咪，除了定期產檢，也要依照產檢醫師的建議接受產前遺傳診斷檢查。

據國健署統計，去年產前遺傳診斷補助者，約935件診斷發現異常，國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟今天告訴中央社記者，上述檢查檢體來自羊膜穿刺、絨毛膜採樣及臍帶血採樣，異常樣態包含唐氏症、A型或B型血友病和海洋性貧血等，若後續有相關疑問，可赴經審查通過14家遺傳諮詢中心。

彰化基督教兒童醫院兒童遺傳科及新陳代謝科主任趙美琴表示，高齡生育孕程染色體分裂容易出現錯誤，近年高齡產婦使用產前遺傳診斷人數確實有逐年上升，「這是好現象」，甚至現在很多非高齡產婦也會選擇自費診斷，希望即早掌握狀況，孕育健康下一代。

美國婦產科醫學會研究數據顯示，產婦年齡為35歲時，染色體異常風險機率為1/84，是產婦25歲時的1.4倍，相關醫學研究也指出，父母生育年齡越高，越可能導致孩童生理及心理行為健康上的問題，如染色體異常、其他先天缺陷、自閉症或注意力不足過動症等。

隨著女性生育年齡升高，鼓勵高齡及遺傳病史孕婦接受產前遺傳診斷檢查，國健署補助補助產前遺傳診斷費用每案最高達新台幣5000元；對於減免對象為低收入戶、居住優生保健措施醫療資源不足地區，另補助採檢費3500元，最高每案補助可達8500元。

可接受補助的高危險群，包含34歲以上孕婦、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等孕婦。