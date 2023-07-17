快訊

不是信義區！台北有錢人住哪 「這里」平均所得296萬第一名

嘉義市廟會爆炸釀28傷！現場有火藥反應 疑煙火落焰肇禍

鴻海挖角！南市三線一星高階警官提前退休 轉任鴻準處長薪水翻倍

逾35歲生育10年前的1.7倍 產前遺傳診斷3%異常

中央社／ 台北17日電

台灣生育年齡35歲以上人數創下10年前的1.7倍，國健署統計，去年補助產前遺傳診斷3萬3091件，34歲以上孕婦利用產前遺傳診斷補助者，約935件診斷發現異常個案，占整體3%。

據內政部去年人口統計，國內女性生育平均年齡為32.4歲，其中35歲以上者達3成以上，是10年前的1.7倍，晚婚、晚孕成趨勢，孕程及生產風險隨之增加。衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿呼籲年齡超過34歲孕媽咪，除了定期產檢，也要依照產檢醫師的建議接受產前遺傳診斷檢查。

據國健署統計，去年產前遺傳診斷補助者，約935件診斷發現異常，國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟今天告訴中央社記者，上述檢查檢體來自羊膜穿刺、絨毛膜採樣及臍帶血採樣，異常樣態包含唐氏症、A型或B型血友病和海洋性貧血等，若後續有相關疑問，可赴經審查通過14家遺傳諮詢中心。

彰化基督教兒童醫院兒童遺傳科及新陳代謝科主任趙美琴表示，高齡生育孕程染色體分裂容易出現錯誤，近年高齡產婦使用產前遺傳診斷人數確實有逐年上升，「這是好現象」，甚至現在很多非高齡產婦也會選擇自費診斷，希望即早掌握狀況，孕育健康下一代。

美國婦產科醫學會研究數據顯示，產婦年齡為35歲時，染色體異常風險機率為1/84，是產婦25歲時的1.4倍，相關醫學研究也指出，父母生育年齡越高，越可能導致孩童生理及心理行為健康上的問題，如染色體異常、其他先天缺陷、自閉症或注意力不足過動症等。

隨著女性生育年齡升高，鼓勵高齡及遺傳病史孕婦接受產前遺傳診斷檢查，國健署補助補助產前遺傳診斷費用每案最高達新台幣5000元；對於減免對象為低收入戶、居住優生保健措施醫療資源不足地區，另補助採檢費3500元，最高每案補助可達8500元。

可接受補助的高危險群，包含34歲以上孕婦、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等孕婦。

生育 孕婦

延伸閱讀

寶寶行李沒帶齊？不得不終止妊娠的4種常見情況 依週數決定引產方式

第一次幫孕婦接生母女均安 桃消防員說心情緊張到感動

8個月孕婦坐地鐵無人讓座小紅書訴苦 反遭網民批「道德綁架」

男友幫陌生孕婦綁鞋帶！她不滿：肚子沒很大 遭網友炮轟

相關新聞

購買吸鼻器「一認二看三會用」 居家常備及時緩解寶寶鼻塞之苦

寶寶流鼻涕、鼻塞，看似平常，卻因為容易讓寶寶吃不好、睡不好，而使父母感到困擾。

高雄3月大嬰兒突高燒險釀腎臟炎 母親自責沒及時換尿片

高雄一名3個月大男嬰「碩碩」日前發燒到38.3度，醫師研判是泌尿道感染建議住院，媽媽原認為只是輕微發燒，仍把孩子帶回，結...

郭位｜台港陸的高教困境：羊毛出在羊身上 學費補助有救嗎？

因公旅行兩岸，乘計程車，與司機聊天，其中常聊的一個題目就是教育。許多司機對教育有看法，自認為專家。這就難怪社會上對高教的議題眾說紛紜。和尚拜堂，城外錢莊。政府官員控制財政、解釋繁複的政令，社會大眾隨興批評，指揮政策，新聞媒體隨意解讀輿情，家長隨便發表一己感言，就連學生都不時大鳴大放，指揮學校的教研與管理。 重視教育是中華文化的特色，值得自豪。社會變革，兩岸三地高教走過不同心路歷程，遭遇不同的困境，台灣有資金欠經營，香港人高智商低創新，大陸多人力缺人才。仔細看來，這些缺憾有些文化上的共同性…

寶寶行李沒帶齊？不得不終止妊娠的4種常見情況

順利懷孕並生產，是每個孕媽咪的心願，然而，有時遇到某些狀況，不得不必須忍痛終止妊娠，進行流產或引產。

寶寶要吃副食品了！好處與時機一次看 輕鬆解決嬰兒餐點料理難題

「寶寶該什麼時候吃副食品」、「會不會引發過敏」……在嬰兒即將邁入新的成長期時，對寶寶吃到副食品的各種擔憂，常常讓大多數的新手爸媽舉棋不定...

河邊洗澡、喝酒開趴？才子王羲之為你寫詩♪

（內容／黃小峰，編輯撰稿／一刻鯨選） 這線條中有急徐快慢，有輕重滑澀，有婉轉連綿，有剛烈勁險；雖然只是寥寥幾個字，卻使人想見了魏晉名士的風神氣度，是那愛美的時代瀟灑不羈、自在坦蕩的文人的遊走顧盼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦