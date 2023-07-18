戀愛中的心理操控術！5大常見PUA行為帶你辨別恐怖情人

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「PUA」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的PUA常見行為排行。

PUA全稱為Pick Up Artist，中文譯作搭訕藝術家。起初，它是一種用來教導男性如何接近並搭訕女生的理論，然而卻演變成使用各種暗黑心理學技巧來操控另一半，將對方視為戰利品、附屬品，以騙財或騙色為目的，最終完美的擺脫對方，以炫耀自己的能力。這種行為主要在男性對待女性的關係中出現，且在台灣，PUA這個詞語也具有負面的意涵。

「全面否定」摧毀受害者自信「虛偽的人設」作為糖衣砲彈引注意 ▲ 網友熱議5大常見PUA行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「PUA常見行為」相關話題討論，可以發現眾多具有相關經驗的網友都曾被「貶低羞辱、摧毀自信」，不少人就發文表示自己被伴侶嫌棄、批評長相身材等等，民眾紛紛點明這些行徑其實就是PUA的一種，並表示「PUA是會一直重複貶低你，久了會洗腦你，讓你以為自己真的沒用，除了他之外沒人要你」，加害者會透過不斷否定對方，使其失去自信與尊嚴，讓自己成為雙方關係裡的主導者，另一半也會因為渴望被愛，就算受傷也毫無底線的退讓。

也有人表示PUA族群會先以「虛偽的人設」接近目標對象，「以虛假的方式呈現自己，試圖符合對方的期望或塑造自己的形象」，藉此吸引目標的注意，該名網友也補充「賣慘的人設，這也算某種PUA」，更提到近期台灣演藝圈的#MeToo風波事件，認為「現在曝光的都是那種裝老實、愛家、重感情的人設」，然而私下卻可能是以另一種樣貌對待自己的另一半，表示加害者是利用營造人設作為糖衣砲彈，開啟PUA行為的第一步。

接近目標之後，通常下一步便會開始進行「情感操控」，有網友指出「（PUA）最厲害的一招，就是訴苦還有情緒勒索」，並舉例當PUA加害者權力受委屈的時候就會情勒，或是在雙方關係確立後，開始打著「愛情」的名號來精神控制另一半，如果不滿足他的需求就是不愛他，使對方產生愧疚感，以達成讓另一半無法拋下這段感情的目的。

此外，「輕微侵犯」同樣備受熱議，網友提及PUA加害者就算與目標對象沒有確立關係，也可能會「輕微侵犯對方，例如觸碰對方的手臂或背部，以建立身體上的親密感」。先前YouTuber「錫蘭」曾公開抨擊以PUA教學為創作內容的YouTube頻道，針對頻道主宣導可以隨機騷擾並侵犯女性身體的部分提出質疑，引起網友共憤「以PUA手法來侵犯別人是最可惡的」、「他們已經侵犯了女性的權益，真的不知道該說什麼了」，覺得這種行為其實已經上升到性騷擾的範疇。

最後，PUA也時常使用各種「套路和心理戰術」，來獲取目標對象的關注或是建立連結，其中包含特定的對話技巧、取悅和操控對方情緒等方式，若是與人交往時察覺到相關類似的套路便需特別注意，小心別落入陷阱。

你知道什麼是PUA嗎？看完以上的常見行為，希望大家都能對此有所警覺，成功遠離陷阱，也提醒大家，無論是男性還是女性都有可能遭受到PUA，只要感覺不舒服，就應該盡快抽離該段關係，避免自己越陷越深，受的傷害也可能越大。祝福大家都能擁有健康幸福的交往對象！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「PUA行為」相關討論則數。觀測期間：2023/04/05~2023/07/05，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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