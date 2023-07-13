媳婦要見準婆婆！一張照片揭暗黑過往 她崩潰：是曾霸凌我的老師

步入婚姻是人生大事，決定前務必要三思。一名網友透露，自己與男友穩定交往一年半，未來預計要結婚，因此打算與男友家長見面吃飯。怎料，事前先看對方家人的照片後，才發現準婆婆竟是曾霸凌過她的國中補習班老師，令她相當崩潰，最後她鼓起勇氣向男友坦白，沒想到對方的回覆卻讓她心寒，最終以分手收場。

該名女網友在Dcard分享，男友大她3歲，目前交往1年半左右，感情穩定有結婚打算，近日男友突然問她要不要和他家人吃飯，她沒多想就答應，「想說反正以後會結婚，因為他和家人不在同個縣市，所以我們約了這星期六（15日）中午」。

答應邀約後，原po向男友表示想先看他家人的照片，剛好男友正在滑臉書，便找了他媽的帳號給她看，「不知道為什麼越看越眼熟，經男友同意後，我開始從上傳相片那裡往下滑，男友媽的貼文不多，很快就滑到11、12年前，我正就讀國中的時期，剛好有一張男友媽的自拍照，那個髮型那個穿著，真的跟我想的是同一個人…我國中的補習班老師」。

原po回想起當時，那位補習班老師不止一次帶著全班男同學一起嘲笑她的身材，還在她準備要回家時，趁她不注意摸走一本學校講義，讓她隔天上課找不到，或要她把對的答案改成錯的，讓班導對她留下不用心的印象，儘管時間過了很久，但對當時的她來說是很大的衝擊，至今仍無法一笑帶過。

所以她相當苦惱，不知道要不要和男友坦白此事，因為說到底，這只是她和他媽的恩怨，跟男友好像沒關係，可是又想到這個人可能是她未來的婆婆，不禁讓她感到害怕，「星期六就要見面了，我該怎麼辦？難道要因為這樣分手嗎？」。

最後，在網友們的建議下，她鼓起勇氣向男友坦白，沒想到對方聽完竟回覆，「也許我媽是真的做了不好的事，但都已經是十幾年前的事了，為什麼妳要一直糾結？而且那些也可能只是跟學生打鬧，是妳把它放太大了。妳就不能寬容一點，這樣記仇我們以後要怎麼結婚？」。男友的回答令她徹底心寒，並透露「目前是決定分手了，真的像某幾樓說的，呵呵，死媽寶」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「這個絕對是，你霸凌我但我長大把你最愛的人搶走的戲碼」、「看到妳男友的反應，有沒有慶幸先分手！上樑不正下樑歪」、「整個就是給你復仇的機會欸，我想遇到以前的老師還遇不到呢」、「恭喜，這飯真的不用吃，男方的反應就是完全不站在女友這邊」。