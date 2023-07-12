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星二代殺警服外役監挨轟「回牢籠」 藝人易淑寬為兒抱屈：抹煞重生機會

對象是媽媽閨密！19歲兒想結婚 網一看直喊：不想努力了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親發文表示19歲兒子提要結婚，對象竟是自已41歲閨密，讓她感到十分錯愕。示意圖／Ingimage
一名母親發文表示19歲兒子提要結婚，對象竟是自已41歲閨密，讓她感到十分錯愕。示意圖／Ingimage

現今社會越來越開放，談戀愛不再受限於性別、年齡，不過日前有一名母親在網上分享，自己的兒子今年剛滿19歲，卻在近日突然給他們下了個震撼彈，表示自己要結婚了，對象則是媽媽41歲的閨密，讓原PO無法接受，直呼「我氣到要高血壓！」

這名母親在「匿名公社」發文透露，她的這位「好姊妹」在離婚後時常到她家作客，有時還會過夜，今年5月陪老公出國出差時，她的閨密還主動要幫她顧小孩，沒想到二人卻發展成戀人關係，原PO痛批自己身為母親竟沒觀察到兩人間的不尋常，更表示自己根本是「引狼入室」。

原PO接著提到，兒子說兩人是真愛，不管原PO是否同意，這個婚都結定了，告訴爸媽只是因為尊重他們，強硬態度讓她十分困惑，這個兒子要稱呼為阿姨的閨密到底是如何吸引他的。

原PO也表示，事發之後對方還將自己和老公的Facebook、Line、電話都封鎖了，而且欠她的5萬塊錢也沒還。她表示，原本看在閨密離婚還要照顧孩子太可憐了，所以多幫助她，結果卻演變成這種情況，讓她大嘆自己真的心太軟。

貼文一出，網友紛紛回覆，「阿姨我不想努力了」、「很好啊，既然他都能結婚了，妳也不用負責他的任何開銷」、「祝福他啊，都成年了，但未來是好是壞他也要承擔」、「那就讓他結，孩子讓她（指閨密）養，學費讓她出啊，看能愛幾年」、「應該不是阻擋，而是勸說先別急著結婚，多相處看看」。

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