丈夫已結紮妻子仍「懷孕」 原因曝光她超傻眼：只有我生悶氣

一名孕婦去年生完孩子後請丈夫去結紮，丈夫也答應會去做手術，沒想到這幾個月卻發現自己懷孕了，一問之下才知道，對方當時忙到忘記去結紮了，令她相當傻眼，雖然懷孕是喜事，但老公不尊重她還是讓她很不開心。

一名網友在「匿名公社」發文，她去年生完孩子後，就請老公去結紮，對方也答應會去做手術，當時她住在月子中心，第一次當媽媽手忙腳亂，也沒確認老公到底有沒有去，但她生理期已經2個月沒來，因為一直以來都是亂經，有時4個月才來一次，因此也沒想太多，直到在公司一直反胃，同事才提醒她還是去驗一下是否又懷孕。

雖然原po心想，老公都結紮了驗了也是浪費錢，但被同事一講讓她有點不安，因此還是去驗看看，結果是懷孕了，令她相當驚慌，「婚後我只有老公一個男人，現在我懷孕了到底是哪裡出問題」，她怕老公誤會於是很忐忑地詢問對方，一問之下才發現他根本沒去結紮，有趣掛號但當時忙到忘記去，原po一聽相當憤怒，「想罵他但看他開心的樣子又罵不下去」，公婆和娘家爸媽知道後也很開心，只有她一個人生悶氣。

原po表示，她並非怕養不起2個小孩，老公月薪12萬左右，自己則是7萬上下，房子是公婆的，公婆也說生完第二胎就會把房子過給她當作禮物，但原po卻認為生第一胎時痛了超過20小時，生完傷口快半個月才好，過程太痛了不想再生第二胎，現在卻又意外懷孕，令她相當崩潰，雖然懷孕是喜事，大家也很開心地恭喜她，連公司主任都說要給紅包，「但先生這種不尊重我的行為，還是讓我很不開心」。

網友紛紛表示，「結紮完也要去驗精蟲才能確定結紮成功啊」、「有兄弟姐妹才是好，以後他（她）都還有親人在」、「有了就生吧～順便押著老公去做結紮，妳一定要去確定他結紮，不然可能會有第三個寶寶出現」、「很開心的一件事，畢竟是一個生命，經濟條件也允許，可以選擇無痛分娩呀」、「已經是人生勝利組了～別生氣了！第二胎通常比第一胎好生～恭喜～」、「才第二個，有就生了、有些人想生還生不出來捏，恭喜妳喔！」、「唉，第二胎在肚子裡已經受到傷害了…希望未來的寶寶身心都健康」。

有網友則認為，「雖然這樣是很不負責任的行為，但是也算是意外之喜，就別不開心了，孕婦要注意好情緒哦，一個太孤單了，兩個一對比較有伴」、「雖然是老公不對，但換個角度想，是這個孩子跟妳有緣，恭喜妳」、「一堆人搞錯重點吧？人家這篇講的是尊重，有討論到既定事實的第二胎要不要生的問題？傻眼」、「生不生是一回事，但先生答應了，沒做到又是另一回事，我懂你的心情 那不是錢可以解決的」。