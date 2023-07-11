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爸媽被上海男友批「沒有家長的樣子」 網見1點不挺她：吃相真的難看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，最近跟上海男友吵了一架，男友批評她爸媽「沒個家長的樣子」。示意圖／ingimage
一名女網友表示，最近跟上海男友吵了一架，男友批評她爸媽「沒個家長的樣子」。示意圖／ingimage

文化差異不免成為感情的阻礙，如何克服也是一門重要課題。有位女網友表示最近和上海男友吵架，對方批評原PO爸媽「沒個家長的樣子」，認為自己不被重視，5年來沒感受到原PO爸媽給他的關心。然而，文章一出，多數網友卻不挺原PO。

一名女網友在Dcard發文，表示男友是上海人，兩人目前住在美國。然而，兩人最近吵了一架，男友批評原PO爸媽「沒個家長的樣子」。男友認為，生日、過年過節的時候，他媽媽都會匯錢給原PO去買喜歡的東西，但女友爸媽卻沒有。男友表示，就算請吃一頓飯也可以，他在乎的是誠意，但女友和她爸媽都沒想到這點。原PO男友更說「在一起五年了，妳爸媽對我什麼表示也沒有」，認為自己不被重視，也沒感受到對方爸媽給他的關心。

原PO則解釋，自己家裡並沒有給錢或給禮物的習慣，並說「從我的立場以及我對我爸媽的了解，我覺得他們很關心我男友了」。原PO表示，男友牙痛的時候，媽媽有幫忙打聽在美國較便宜的治療方案，也有買零食請她帶回美國。但男友仍然希望女友能跟爸媽溝通，希望原PO爸媽能有個「家長」的樣，能多關心他。

對此，部分網友認為是兩邊文化差異的問題，「節日轉禮金是大陸人的習慣」。有過來人更表示「我老公是北京人，我們也很常為了這種事情吵架」、「這是兩邊的文化不同造成的，你們兩個溝通達成一致就可以」、「本人也交過幾個大陸男友，他們的確是這種風格，就他本人、他家人都會用錢表示關心」。

但也有不少網友點出原PO也有問題，「如果是我，那筆生日禮金我不會花掉，而是在男友生日時請吃飯+買禮物送他，以及節日時送男友爸媽東西，然後說是全家的心意」、「妳超豬隊友欸，從人家手上拿的紅包都沒想過回禮嗎」、「接受人家文化的好處之後，再來說這種文化不好？吃相真的難看。送不了等值的禮物，就不要隨便收人家的東西很難？」、「男友媽媽給的那些錢妳都敢收哦，難怪妳男友覺得妳家沒誠意」、「如果妳一直單方面接受妳男朋友家人的好，卻不付出，拿文化不同當擋箭牌，就不太好了，久了，付出的一方自然心理不平衡」。

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