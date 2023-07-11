她砸3萬飛新加坡追愛送驚喜 「老公」傻眼狂罵：妳有毛病嗎？

跨海送驚喜，小心一場空。一名女網友透過臉書認識住在新加坡的「男友」，為了製造驚喜，瞞著他偷偷買機票飛過去，沒想到卻換來錯愕的回應，讓她連夜改機票返台，並發文呼籲「網路交友請小心」。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」公開自己「出國追愛」的過程。她表示之前在臉書交友社團認識了一位28歲、從事金融業的新加坡華僑，照片中的他帥如吳尊，而且非常溫柔，天天聽她談心、訴苦。兩人聊了兩個禮拜後，男方提出交往，發文者雖然擔心被騙，但對方立刻打訊息電話與她對話，以成熟穩重的聲音強調他不是詐騙。

兩人順利展開交往後，甜蜜的以老公、老婆互稱，而且男方一直表示很想見女友，於是她趁著端午連假，砸了3萬多買來回機票、精心挑選伴手禮，獨自飛往新加坡給男友驚喜。

發文者並未透露自己將去找男友，只提醒對方當天要留意手機訊息。待她午後抵達新加坡，便直接前往著名景點魚尾獅公園，等到接近下班時間，她才拍了美美的照片傳訊給男友：「surprise！猜猜我在哪！」

她等了10分鐘後，發現換好網卡後傳的訊息男友都未讀取，一度懷疑自己沒裝好，但上網一切正常，於是再度傳訊：「親愛的～我現在就在魚尾獅公園，你什麼時候下班可以過來呀！」但半小時後仍未見已讀，因此她決定打臉書訊息電話給男友。意外的是，接電話的竟是一個女生，發文者嚇到直接掛斷，不久後男友才回撥過來，於是欣喜的問：「我來找你了，開心嗎！」

孰料對方卻是劈頭就大罵，「妳在開玩笑嗎？我以為妳只是說說而已，妳有毛病嗎？跑來幹嘛？！我沒有說要見妳呀！瘋子！」接著就掛斷電話，還封鎖了她。

「這半個月的一切明明那麼甜蜜…」第一次出國追愛的發文者終於發現自己身陷一場騙局，脫單夢碎，因此連夜改了回程機票返台，但也忍不住吶喊：「到底是哪裡出了問題？」

許多網友看完整個經過都佩服她的熱血和勇氣，也紛紛安慰她，「這位小姐妳的進度超前啦！他要的是匯款不是會面」、「花錢當出國去玩，人沒事就好！沒人財兩空就好」、「起碼只損失3萬多塊，而且不是落入詐騙口袋裡」、「沒被騙錢都還算幸運了，就當自己體驗出國一日遊吧！別再上當了」、「還好人平安沒事回來，傻人有傻福，以後不一定能那麼幸運，交友要小心謹慎一點」。