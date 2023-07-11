沒錢出遊玩樂…與男友經濟相差懸殊 她苦惱：只能一直花他錢？

情侶一起出遊或吃飯時，經常會透過請客或AA制的方式來解決。日前有一名女網友發文表示，她與男友經濟所得差距甚大，交往期間的開銷讓她倍感壓力，引發網友熱議。

有一名女網友在論壇Dcard上以「情侶出遊費用」為題發文，她表示跟男朋友的經濟能力相差懸殊，自己沒有多餘的錢去負擔玩樂的額外開銷，才跟男友在一起沒多久，就知道他會常常出國去玩，也感覺他有意想安排倆人一起出去玩，但她沒有旅遊經費，雖然覺得男友會幫忙出，可是壓力有點大，因為男友說過過往的歷任女友都是他在付錢，後期他交到一任跟他經濟差不多的女友，會互相付錢，讓他感覺滿喜歡這樣的互相。

原PO表示，這樣的相處方式讓她越來越感到自卑，不知道怎麼辦，雖然男友會說小錢偶爾他出就好，但其實有時候，這樣的費用已超過原PO所能負擔的費用，但原PO又不想讓男友覺得都是他在付錢，雖然男友常說兩個人開心就好，但原PO一直感受到有壓力，不想要這樣。原PO需要大家給她一點建議，告訴她該怎麼相處比較好，雖然以前的男友也都會幫她負擔費用，但不是像現在這樣花大筆錢或吃高級餐廳，原PO也深怕男友會覺得自己是一直在花他錢的女生。

這篇文章迅速引起熱烈討論，不少網友建議原PO，「1.賺多一點錢，2.直接跟他說沒錢，不出去玩，3.拿他的錢出去玩，重點就是妳沒那麼多錢出去玩，千萬不要打腫臉充胖子不拿錢又要出去玩，到時候自己生活品質更慘」、「我建議不要因為對方比較有錢，就去獲取自己本來得不到的生活水準，你會越來越不像自己，他會越來越不了解你」、「直接談啊，他的小錢跟你的小錢就是不一樣，那你不如直接告訴他」、「雙方費用這件事一定要溝通，沒有必要自己覺得很有負擔的藏在心裡，沒有溝通你永遠不知道對方的想法，把覺得『小錢』這個你可以負擔的數目跟感受再好好跟對方談」。

也有不少網友回應「妳男友不夠有錢而已，真正有錢的不會在意這些」、「坦白說，你們交往到最後會有問題，情侶最好經濟能力相當，才不會搞到最後互相計較付出」、「看起來他一直灌輸妳，歷屆女友利用他錢，他會不爽，強調比較喜歡情侶互相付錢的感覺」、「男生通常不在乎女生花他錢，但要注意，男生是很重感覺的生物，會讓男生反感的是把他當付錢工具人的態度」、「所以說門當戶對還是有道理的」。